Meloni: «Uniti per l’Isola, il Governo aiuterà i sardi» 

Da una parte, nella narrazione di Giorgia Meloni, c’è il centrodestra che «è una comunità, una famiglia. Stiamo insieme da 30 anni, ma non per forza: per scelta». Dall’altra «un esperimento nato nei palazzi del potere, il Campo largo: gente che a Roma neanche si saluta, ma per comandare si rimette insieme». Nella sua fulminea tappa sarda per dare la spinta finale alla corsa di Paolo Truzzu, la presidente del Consiglio punta tutto sull’unità della coalizione: gli avversari divisi le offrono un rigore a porta a vuota, lei lo trasforma davanti a un tifo da stadio.

La squadra

Almeno quattromila alla Fiera di Cagliari, con bandiere, cori (compreso “Il cielo è sempre più blu”: Rino Gaetano è definitivamente sdoganato, almeno tre suoi brani nella playlist dell’attesa), e tutto l’armamentario del perfetto militante. C’è poco da fare, anche chi non è di Fratelli d’Italia è lì soprattutto per lei. Ma Meloni, per valorizzare la coalizione-famiglia, rinuncia a prendersi tutta la scena e si limita a chiudere uno show all’americana che regala gloria a tutti i leader del centrodestra, nazionali e locali.

L’immagine simbolo, preparata con cura, è quella finale: tutti sul palco a cantare Fratelli d’Italia, da Antonio Tajani a Matteo Salvini, da Paolo Truzzu al quasi ex governatore Christian Solinas (lui però, segretario sardista, l’inno italiano non lo canta: in compenso scatta un selfie di gruppo). E lei, la premier, in mezzo a godersi gli applausi come la star di una pièce di successo.

La platea cagliaritana, a dire il vero, applaude tutti: Gianfranco Rotondi, che alle Regionali fa esordire il nuovo simbolo della “sua” Dc, una fumettistica balena bianca, il segretario Udc Lorenzo Cesa che spende un affettuoso ricordo del suo plenipotenziario sardo, Giorgio Oppi. Maurizio Lupi è il primo a ringraziare Solinas, che ha accettato di farsi da parte per Truzzu; e lo farà anche Salvini, in un intervento particolarmente pirotecnico in cui nega le tensioni con Meloni («non è solo un’ottima premier, ma un’amica») e poi si lancia in un’invettiva contro la droga: «È merda», testuale, e chi si droga è uno stupido (questo invece non è testuale, il leader della Lega usa un termine più forte).

Tajani ribadisce il ruolo moderato ed europeista di Forza Italia, poi scalda il popolo azzurro (e non solo) ricordando che Silvio Berlusconi «amava quest’isola come la sua Milano». Ma è evidente che, se in scaletta c’è Giorgia Meloni, ogni altro intervento diventa una sorta di sottoclou. Il suo discorso mescola ironia e ruggiti polemici, battute e rivendicazioni puntigliose dei risultati del governo.

Amici da una vita

Le questioni nazionali occupano la gran parte della sua riflessione, sulle Regionali le basta ribadire il legame di ferro con Truzzu: «Ma non è candidato perché è mio amico. Conosco Paolo da vent’anni perché è nato e cresciuto nella militanza politica: è facile appassionarsi alla politica se inizi già con lo stipendio da parlamentare, meno se per sostenere le tue idee devi togliere tempo a ciò che ami fare». Palese frecciata ad Alessandra Todde, non sarà l’unica («ha detto che bisogna votare lei perché è antifascista: davvero un programma concreto»).

Insomma, «Truzzu ha fatto tutta la trafila, e io voglio gente che sappia di cosa parla». Il Governo e l’eventuale nuova Giunta di centrodestra sembrano già sintonizzati: «Ho già pronto il decreto per sbloccare la dorsale del metano», annuncia, «c’è un miliardo per l’Einstein Telescope. E sosterrò l’idea di Paolo di creare qui un’università del Mediterraneo, per formare le classi dirigenti dei tre continenti che vi si affacciano», assicura Meloni. Ma la grande battaglia comune sarà «attuare l’insularità. Per la continuità territoriale, andremo insieme in Europa a chiedere di cambiare le norme». “Facci viaggiare”, urlano dal pubblico, lei si sbilancia: «Sì che lo farò, anche qui otterremo dei risultati».

«Lo Stato c’è»

«Anche qui», rimarca, perché ha appena finito di elencare gli effetti del suo governo: «Il tasso di occupazione in Italia è al record storico, trainato dal lavoro femminile, il gettito fiscale è aumentato di 26 miliardi. Come abbiamo fatto? Smettendo di spendere i soldi dei cittadini per pagare chi non lavorava. Li abbiamo dati alle imprese per assumere». Cancellata anche «la zavorra del Superbonus, 140 miliardi pagati da tutti noi», e intanto – prosegue la premier – l’economia si è ripresa: «Altri speravano che risalisse lo spread per sostituirci con un altro governo tecnico, invece è sempre sotto i 150 punti e la fiducia nell’Italia cresce. Siamo ritornati un Paese credibile e affidabile anche nello scenario internazionale», specie sulla questione migranti.

Insomma, «lo Stato c’è: non sarà più un nemico, un problema. Dovrà essere credibile e giusto». Ma per non tornare «nella palude dell’inaffidabilità» serve il premierato: «Con la riforma stiamo dicendo basta a ribaltoni e governi tecnici. Chi governa, eletto direttamente dai cittadini, avrà un mandato di cinque anni». Come succede ai presidenti della Regione: e su chi sarà il prossimo, in Sardegna, Giorgia Meloni non ha più dubbi.

