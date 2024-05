Meloni: una maggioranza nuova per l’Ue 

«C’è il margine per costruire una maggioranza diversa in Europa». Sarà l’avvicinarsi delle urne, e il nuovo feeling con Marine Le Pen, ma da qualche giorno Giorgia Meloni immagina una futura Eurocamera ben diversa dall’attuale, retta da un’intesa popolari-socialisti-liberali. Da un lato la premier ripete che solo dopo le elezioni il quadro potrà essere chiaro. Dall’altro pone l’accento sulla possibilità di un’alleanza diversa alla guida dell’Ue, che non può prevedere la coabitazione di FdI con i Socialisti.

Allarme da Dresda

Ma le sue parole trovano risposte veementi da parte dei partiti europeisti. Da Dresda, roccaforte dell’estrema destra, Emmanuel Macron durante la visita di Stato in Germania avverte: «Il vento dell’autoritarismo tira ovunque in Europa. Per questo motivo dobbiamo svegliarci!». E ancora: «Questa non è solo una tendenza, è una realtà in Ungheria. E fino a poco tempo fa lo era in Polonia. Queste idee si diffondono ovunque. Vengono alimentate dagli estremisti, in particolare dall’estrema destra». Parole che rafforzano il messaggio dei liberali e dei socialisti al Ppe e a Ursula von der Leyen, accusati di aver eccessivamente strizzato l’occhio alle destre e ai sovranisti. «La nostra linea rimane chiara: non collaboreremo né con l’estrema destra né con chi stringerà accordi con loro», ha sottolineato la capogruppo di S&D Iratxe Garcia Perez. Anche i liberali, guidati proprio dai macroniani, considerano non percorribile un’alleanza con Meloni.

L’espulsione di Afd

Ma se oggi una maggioranza di liberali, popolari e conservatori sembra impossibile, bisognerà vedere sotto quali gruppi si presenteranno destre e sovranisti. Il primo segnale è stata l’espulsione di AfD dal gruppo Id, voluta da Le Pen. Il secondo potrebbe essere l’avvicinamento di Viktor Orban a Ecr o Id. Ma il punto non cambia: Von der Leyen può teoricamente contare sul sostegno di Meloni, ma non può e non vuole sorreggersi i voti di lepenisti, leghisti, orbaniani e Vox.

RIPRODUZIONE RISERVATA