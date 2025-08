Meloni, un quarto di nobiltà 

Potrà raccontare di aver battuto il leggendario “Gimbo” Tamberi, ma non lo farà. Eugenio Meloni, cagliaritano di scuola Cus, oggi nei Gs Carabinieri, figlio d’arte, già campione italiano di salto in alto, agli “assoluti” di Caorle ha sfiorato il podio: quarto con 2,16, davanti all’olimpionico che ha chiuso quinto saltando un 2,12 che ovviamente non gli appartiene. E Meloni, 31 anni fra pochi giorni, lo sa: «Onestamente è difficile considerarlo battuto, perché è troppo lontano anche dai suoi livelli più bassi», riconosce con sportività.

Che “assoluti” sono stati?

«È stata una gara assurda, con le tempistiche gestite malissimo e con troppi atleti in pedana. Abbiamo fatto il riscaldamento con il sole negli occhi, non si vedeva niente. La pista è stata rifatta ma la parte della pedana, quella grigia dove saltavamo noi, deve essere di un materiale diverso. Durante la gara facevo degli allunghi di riscaldamento nelle corsie e “spingeva” tanto, mentre la parte dove saltavamo, soprattutto quando è sceso il sole, dava la sensazione di essere secca. se si vede il livello della gara, nessuno ha veramente saltato. Non posso dire di essere soddisfatto o contento, ma di sicuro c’è tanto buono».

Stando all’ultima intervista non sarebbe neppure dovuto essere in gara…

«Vero. Credevo di dovermi operare la ginocchio, poi in realtà è venuto fuori che il referto era sbagliato. O meglio, ho una lesione al menisco ma è roba vecchio. Perciò ho recuperato in fretta e ho ricominciato a saltare, anche se alla fine ho perso un mese».

Come è arrivato alla gara?

« Ho fatto la prima vera gara in Svezia il 6 di luglio, facendo un viaggio della speranza e ho trovato 12 gradi. Dieci giorni dopo sono andato in Belgio e anche lì freddo una pedana “strana”. La settimana scorsa ho gareggiato a Trieste, finalmente una gara “normale” anche se è successo che si è bucata la pedana quando eravamo a 2,17, abbiamo dovuto attendere più di mezz’ora. Nonostante tutto, però, ho fatto un bel 2,20, molto alto, con un 2,22 leggermente pizzicato».

E arriviamo alla gara di domenica a Caorle.

«Sapevo di stare molto bene ma è stata oggettivamente una gara molto molto complicata, però alla fine devo essere abbastanza contento. Al terzo tentativo a 2,20 forse ho fatto il salto più bello della mia gara. Matteo Sioli veniva da un 2,30 e ha fatto 2,20. Fassinotti che ha un salto di forza su una pedana del genere non patisce quanto noi che saltiamo di velocità. Sono arrivato quarto con la misura del terzo e ho avuto anche il “match point” perché il primo tentativo lo abbiamo fallito tutti e quattro. Siamo stati tre ore e mezza in pedana, un delirio...»

I riflettori erano su di voi, vista la presenza di Tamberi…

«Sì ma anche lui ha fatto fatica su quella pedana. Quest’anno il minimo di accesso era bassissimo, poi ci sono i ragazzi che si qualificano dal Challenge, ma quindici persone in pedana sono troppe».

E adesso?

«Sto aspettando una riposta per una o due gare all’estero nel weekend, poi gareggerò fine agosto».

Rimpianti per i Mondiali?

«Con stagione normale non sarebbe stato impossibile...».

RIPRODUZIONE RISERVATA