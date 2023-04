Meloni, un patto con l’Etiopia 

ADDIS ABEBA. Fare di più per l’Africa per fare fronte alle emergenze umanitarie - a partire da quella somala, che l’Onu considera «una delle peggiori crisi umanitarie al mondo» - e contenere i flussi di migranti illegali. Ma anche per sostenere lo sviluppo economico e la stabilizzazione sociale di Paesi dove, senza un «ruolo forte» dell’Italia e dell’Europa, si aprono inevitabilmente le porte «all’ingresso di altri attori», a cominciare dalla Cina.

Giorgia Meloni sbarca ad Addis Abeba e rilancia l’idea di quel Piano Mattei che l’Italia sarà pronta a presentare nel dettaglio a ottobre, in occasione del summit intergovernativo Italia-Africa. «Ci stiamo lavorando», soprattutto si stanno«ascoltando» e «coinvolgendo» i paesi africani, assicura la premier. Al suo arrivo Meloni, ricevuta con gli onori militari dal primo ministro Abiy Ahmed Ali, va subito al confronto con il presidente dell’Unione africana, Moussa Faki Mahamat. E in serata partecipa alla cena d’onore e ha un faccia a faccia con il presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud, a sua volta ad Addis Abeba per una due giorni di lavoro che culminerà stamattina con l’incontro trilaterale Italia-Etiopia-Somalia. La premier è la prima leader occidentale ricevuta ad Addis Abeba dopo la tregua che ha innescato il processo di pacificazione con la regione del Tigray. Un conflitto durato due anni che secondo gli osservatori internazionali ha provocato oltre 600mila morti e ha interrotto un percorso di crescita robusta e inusuale per i paesi africani.

L’Italia vuole «rafforzare» il legame con l’Etiopia, ribadisce Meloni sottolineando «l’ottima amicizia con il primo ministro» (è la terza volta che i due si incontrano) che «può avere degli sviluppi anche in termini di stabilità complessiva della regione». Il Corno D’Africa «è per noi cruciale e sensibile», anche perché ospita 823mila rifugiati e 4,2 milioni di sfollati, che poi sono tra quelli che, attraverso Sudan e Libia tentano la fortuna sui barconi per arrivare in Italia. «Penso che il Piano Mattei - assicura la premier - produca molto più dello sforzo che richiede, per l’interesse nazionale italiano, per l’interesse europeo, per la stabilità di un continente sul quale forse negli ultimi anni non abbiamo fatto abbastanza». Parole che ripeterà oggi al trilaterale con Etiopia e Somalia.

