Meloni, un avvertimento agli alleati 

Giorgia Meloni si prepara a celebrare l'anniversario della vittoria alle elezioni con una kermesse di FdI il 24 settembre. Ma prima della festa, quasi a voler far capire quale dovrà essere il ritmo da sostenere dalla ripresa in poi, convoca un vertice di maggioranza il 6 di settembre e - dopo meno di una settimana, il 12 - l'assemblea nazionale di FdI. Articolato l'ordine del giorno che va dalla "relazione del Presidente Giorgia Meloni" alle "prospettive, iniziative per la prossima stagione politica, congressi, adempimenti regolamentari e formali".

Le prospettive

Tre passaggi tutt'altro che formali, però, e che si inseriscono in un mese la cui agenda, per la premier, è decisamente impegnativa. Meloni, tra l'altro, trascorrerà diversi giorni lontano dall'Italia, con almeno tre impegni all'estero: il G20 in India, il Summit demografico a Budapest e l'assemblea generale dell'Onu a New York. Il tutto mentre a Roma governo e maggioranza saranno alle prese con la costruzione della manovra, dovendo dimostrare compattezza. "Da tutto si impara, soprattutto dagli errori", disse. Ma ora, a commetterne di errori, potrebbe costare caro. D'alleggerimento, nel calendario settembrino, l'appuntamento di domenica quando la premier assisterà a Monza il Gp di Formula1. Ma sarà solo una breve parentesi: mercoledì è previsto il primo confronto sulla legge di bilancio, in un vertice di maggioranza che potrebbe anche fare il punto sulla riforma costituzionale per il premierato. Da monitorare anche come proseguirà il lavoro della cabina di regia sui migranti, e il destino del decreto sicurezza invocato dalla Lega. La settimana prossima riprendono anche i lavori parlamentari. In Senato verrà incardinato il dl che contiene la tassazione sugli extraprofitti, misura voluta in prima persona da Meloni e mal digerita da Fi. È invece una priorità della Lega l'Autonomia differenziata: martedì riparte l'esame in commissione alla Camera. Torna caldo anche il tema della prescrizione: in commissione Giustizia riparte l'esame di tre testi proposti da FdI, FI e Azione, mentre il guardasigilli Nordio starebbe lavorando a una soluzione alternativa. Fibrillazioni nella maggioranza anche su uno solo di questi temi sono sconsigliabili.

RIPRODUZIONE RISERVATA