Meloni-Trump, prove d’intesa Poi Donald “insulta” Macron 

KANANASKIS. Su una panchina di legno del Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge, da soli, senza staff nelle vicinanze. Giorgia Meloni e Donald Trump si sono parlati prima della cena che ha sbloccato la dichiarazione del G7 sulla crisi tra Israele e Iran, e del ritorno anticipato del presidente americano a Washington. Non è stato l’unico incrocio tra i due a margine del summit, ma questo momento clou, alla fine di una giornata intensa, era atteso dalla premier per comprendere meglio la strategia del tycoon sul nuovo fronte di crisi in Medio Oriente, ma anche per affrontare una serie di altre questioni incalzanti, come Gaza, il braccio di ferro sui dazi fra Usa e Ue, e gli scenari della Nato. L’Ucraina è invece diventato l’indomani il tema principale della giornata conclusiva del summit, senza Trump ma con Volodymir Zelensky, che dopo la notte «tragica» vissuta da Kiev per gli attacchi russi ha ottenuto dagli alleati la conferma del sostegno, anche se sulle nuove sanzioni alla Russia gli europei non mostrerebbero una linea comune.

Momenti salienti

Nell’album del G7 di Meloni c’è anche la foto dell’abbraccio alla figlia Ginevra con lei in Canada («La mia forza più grande. Ovunque. Sempre»). Quelle politicamente più rilevanti sono quelle in cui è seduta accanto al presidente Usa, protesa in avanti verso l’interlocutore, i tacchi puntati sul pavimento. Del “bilaterale” reso noto da Palazzo Chigi, non sono arrivate comunicazioni dalla Casa Bianca. La premier ha ribadito l’importanza di un accordo commerciale transatlantico, e ha discusso dei temi Nato, in vista del vertice della prossima settimana all’Aja. Incluso il percorso di aumento delle spese militari (Berlino e Londra sostengono la linea di spostare dal 2032 al 2035 il termine per il 3,5%). In un G7 dominato dalla crisi fra Teheran e Tel Aviv, la premier ha puntato la sua strategia sull’idea che un cessate il fuoco a Gaza possa portare alla de-escalation anche nel resto del Medio Oriente. Lo ha detto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nei giorni scorsi. E lo ha ripetuto anche a Trump. Ma sia l’uno sia l’altro sembrano avere come priorità l’Iran. La dichiarazione dei leader chiusa con notevoli sforzi diplomatici cita sì la Striscia, ma inquadra «la de-escalation delle ostilità in Medio Oriente, incluso un cessate il fuoco a Gaza», come risultato di una «risoluzione della crisi israeliana».

No a Putin

In attesa di un commento pubblico, in queste 48 ore di trattative e incontri a Kananaskis, Meloni ha dovuto anche fare i conti con le varie prese di posizione di Trump su Vladimir Putin possibile mediatore con l’Iran. Roma è rimasta spiazzata, al netto delle considerazioni di Matteo Salvini. Il presidente russo «dovrebbe mediare per concludere l’invasione dell’Ucraina», ha tagliato corto l’altro vicepremier, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Putin ha altri piani come dimostra la notte vissuta da Kiev, con «attacchi a infrastrutture civili e case», come ha detto Zelensky arrivando a Kananaskis. Ogni imbarazzo nel resort fra le Montagne Rocciose è stato evitato dalla partenza anticipata di Trump.

La lite

«Che lo voglia o no, Emmanuel sbaglia sempre». Donald Trump ha già abituato tutti al suo approccio disinvolto alle regole non scritte della diplomazia, ma questa volta l’attacco è diretto: al presidente francese, Emmanuel - appunto - Macron, che il tycoon accusa di volere «solo pubblicità» quando fornisce la sua spiegazione sulla partenza improvvisa e anticipata del presidente degli Stati Uniti dal vertice del G7 in Canada, affermando che «l’obiettivo è di ottenere un cessate il fuoco in Medio Oriente». «Devo tornare il prima possibile», aveva spiegato il presidente americano, senza fornire ulteriori dettagli. Poi, per giustificare la partenza, il portavoce della Casa Bianca aveva citato la situazione in Medio Oriente e una riunione del Consiglio di Difesa a Washington. Quindi quel commento a margine di Macron, che definiva positiva la partenza anticipata di Trump visto l’obiettivo di ottenere un cessate il fuoco in Medio Oriente. «Il presidente francese Emmanuel Macron, per farsi pubblicità, ha erroneamente affermato che ho lasciato il vertice del G7 in Canada per tornare a Washington e lavorare a un “cessate il fuoco” tra Israele e Iran. Falso!» risponde Trump via Truth. Macron «non ha idea del perché io sia ora in viaggio per Washington, ma di certo non ha nulla a che fare con un cessate il fuoco. È molto più grande di questo. Che lo voglia o no, Emmanuel non lo capisce mai».

