Meloni tratta sul commissario 

Giorgia Meloni tesse la trama anche in questi giorni di relax vacanziero per chiudere nel miglior modo possibile la partita sul commissario europeo. Una partita che comunque dovrebbe entrare nel vivo l'ultima settimana di agosto. «Abbiamo tempo fino al 30 del mese per fare questi nomi», aveva ricordato la premier in un punto stampa, poco più di due settimane fa, durante il suo viaggio ufficiale in Cina.

In campo c’è sempre il ministro Raffaele Fitto, come prima scelta. Ma circolano anche il nome di Elisabetta Belloni, diplomatica di rango e ora direttrice del Dipartimento informazione per la sicurezza del governo, così come quello di Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica con Mario Draghi e attuale ad di Leonardo.

Al di là dei rapporti diretti della premier con Ursula Von der Leyen, ci sono due fattori che avranno un loro peso nelle scelte finali per la squadra dei commissari, si ragiona in ambienti della maggioranza. Il primo riguarda il ruolo dell'Italia come Paese fondatore dell'Ue; il secondo, più problematico, è il posizionamento della Francia di Emmanuel Macron, della Germania di Olaf Scholz e della Polonia di Donald Tusk. In questo quadro, si inserisce il lavoro costante, al momento sottotraccia, della premier.

L'Italia punta in alto, con l'obiettivo di deleghe forti come quelle che coinvolgono la gestione del Pnrr o l'Agricoltura. Sicuramente, obiettivi non semplici da raggiungere. Anche se, si ricorda ancora in maggioranza, il nostro commissario uscente, Paolo Gentiloni, lascerà il posto al nuovo rappresentante italiano dopo aver gestito le deleghe per gli Affari economici e monetari. Deleghe comunque di peso che non mettono sul piatto la possibilità di perdere peso specifico con la nuova amministrazione.

In questa logica, da Roma ci si attende un segnale forte da Bruxelles. E forse molto dipenderà anche dalle capacità di mediazione della presidente della Commissione che potrebbe, tra l'altro, decidere di affidare all'Italia delle deleghe specifiche che riguardano le competenze della presidenza. La partita è dunque apertissima e si giocherà fino all'ultimo istante, senza escludere diverse alternative. Sempre per Fitto si ipotizza la Coesione, mentre la carta Belloni si potrebbe giocare per i Diritti o l'Immigrazione. Il nome di Cingolani potrebbe essere speso per il Digitale.

