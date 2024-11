Meloni-Todde, patto trasversale «Eliminiamo i disagi dell’insularità» 

La strategia è chiara: bisogna combattere le disparità – tra Isole e continente, tra sud e nord d’Italia, tra costa tirrenica e costa adriatica – perché tutti devono poter correre alla stessa velocità. È il modo in cui sta operando questo Governo da quando si è insediato – ha spiegato la premier Giorgia Meloni – e gli accordi di sviluppo con le Regioni, come quello siglato a Cagliari con la Regione Sardegna, sono un esempio pratico. Ma in questa strategia rientra anche il conferimento dell’incarico di vice presidente della Commissione europea al ministro Raffaele Fitto, anche lui a Palazzo Regio per la firma dell’intesa da 3,5 miliardi di euro.

Il ruolo di Fitto

La ragione è semplice: «Fitto avrà il coordinamento di deleghe importanti: l’agricoltura, la pesca, l’economia del mare, le Isole», sottolinea la presidente del Consiglio prima di firmare il patto con Alessandra Todde. E si sofferma sull’ultimo punto: le Isole. «Io e il ministro abbiamo già parlato dell’annosa questione della continuità territoriale», dice nella sala del Consiglio, «chissà che, finalmente, l’Unione europea possa darci una spinta maggiore da questo punto di vista». Insomma, «per l’Italia e la Sardegna la nomina di Fitto in Europa rappresenta una grande occasione».

La genesi

Da ministro delle Politiche di coesione, Fitto ha reso possibili gli accordi come quello sottoscritto ieri. Meloni ha spiegato la genesi: «Dalle prime interlocuzioni di Fitto con i governatori è emerso un fatto curioso. Su 126 miliardi di euro disponibili per il ciclo di programmazione dei fondi di coesione per il 2014-2020, ne erano stati spesi appena quaranta. In una Nazione in cui le risorse mancano spesso, non ci si può permettere di spendere adeguatamente quelle che ci sono». Da qui, il lavoro con i presidenti di Regione e la riforma dei fondi di coesione: «Abbiamo istituito questi accordi prevedendo alcune novità: le Regioni hanno fatto proposte che abbiamo chiesto di concordare col Governo affinché ci fosse una strategia complessiva». Quello firmato ieri è il ventesimo accordo. Oggi la premier chiuderà il ciclo con la Regione Puglia.

A corredo dei patti con le Regioni, altre scelte hanno definito la strategia del Governo. «Penso alla Zona unica speciale del Mezzogiorno», riflette la premier, «una scelta strategica che consente di avere un’autorizzazione unica quando si decide di investire». Poi c’è il mare: «L’Italia ha nel mare una delle sue più grandi infrastrutture. Il Mediterraneo è il mare di mezzo. Non possiamo non utilizzare questa posizione come si deve. Per troppi anni l’Italia si è comportata come se fosse la Svizzera, come se il mare non esistesse. Ora c’è un ministero e un piano per il mare».

Sud locomotiva

C’è spazio anche per rivendicare un risultato importante: «Però diciamolo che nel 2023 il Sud è stato la locomotiva d’Italia, e il Pil del Mezzogiorno è cresciuto più della media italiana. È stato il sud a portarci a essere la quarta nazione esportatrice al mondo».

E questo «è il quadro che ci porta all'accordo di coesione che per la Sardegna mobilità investimenti per 3,5 miliardi di euro, concentrandoci sulle direttrici della messa in sicurezza del territorio, dei trasporti, della salute e della scuola e università». La sfida più grande per le Regioni del Mezzogiorno – conclude Giorgia Meloni - «è metterle nella condizione di dimostrare il loro valore potendo competere ad armi pari».

RIPRODUZIONE RISERVATA