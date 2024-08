Meloni tira dritto e convoca gli alleati 

ROMA. Non è il tempo delle bandierine ma della responsabilità. Di portare avanti il programma di governo, a partire dalle misure per famiglie e imprese che si proverà a rafforzare nonostante i margini per la manovra siano risicati. Per l'alto debito, e anche per le regole del nuovo Patto di Stabilità. Sarà più o meno questo il tenore dell'accoglienza che Giorgia Meloni riserverà ad Antonio Tajani e Matteo Salvini, invitati il 30 per un vertice che serva a tirare una riga sulle faide agostane (da giustizia e carceri allo Ius scholae). La premier sta per tornare a Palazzo Chigi, oggi o domani, dopo un paio di settimane di vacanza. I ministri alla spicciolata stanno iniziando a rientrare a Roma per riavviare le attività, che al Mef, di fatto, non si sono mai interrotte. Non c'è solo la legge di Bilancio da mettere a punto ma pure il Piano strutturale, che si vorrebbe chiudere alla svelta, nella prima decina di giorni di settembre, per lasciare al Parlamento di lì al 20 lo spazio per esaminare il documento. Ma non dovrebbe essere la manovra il piatto forte del menù del vertice, anche perché sui capisaldi (cuneo, tasse, famiglie, sostegno alle imprese), non c'è disaccordo tra gli alleati. Certo, il tema delle pensioni potrebbe creare attriti, ma il dossier non sarebbe definito. Meglio rinviare la discussione, e intanto concentrarsi sulle questioni urgenti. L'impasse sulla Rai sarà il prima da affrontare.

