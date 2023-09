Meloni sui migranti: «Speravo meglio» Il gelo di Francesco 

«Speravo meglio sull’immigrazione. Abbiamo lavorato tantissimo, i risultati non sono quelli che speravamo di vedere. È un problema molto complesso, ma sono certa che ne verremo a capo. Ma questo tema merita una seconda fase». Non è soddisfatta la premier Giorgia Meloni, e l’ha ammesso ieri sera in un’intervista al Tg1.

E del fenomeno, comprese le soluzioni, ha parlato anche Papa Francesco, che in Francia ha fatto un viaggio per suonare la sveglia all’Europa e ai Paesi in affanno con la gestione dei migranti. A Marsiglia, il Papa era andato con la speranza di avere «il coraggio di dire tutto quello che voglio dire». L’ha fatto. Ha bollato come «propagande allarmiste» le affermazioni su «un’invasione e un’emergenza» sui migranti. Ha detto che «la soluzione non è respingere, ma un’accoglienza equa da parte del continente europeo, nel contesto di una collaborazione con i Paesi d’origine». Parole forti che non potranno rimanere inascoltate e nel Palais du Pharo sono tutti in piedi per applaudire. In sala c’è il presidente francese Emmanuel Macron, col quale il Pontefice ha avuto anche un incontro privato: grande familiarità, strette di mano e sorrisi. Al suo arrivo a Marsiglia, il Papa rinuncia alla sedia a rotelle e cammina sottobraccio al presidente.

Sul fronte italiano intanto si raddoppiano i Centri di permanenza per il rimpatrio e dovrà essere raddoppiato anche la consistenza delle forze dell’ordine per presidiarli. La coperta è corta e non si può distogliere troppo personale e sguarnire il controllo del territorio. Ecco perché il governo punta ad aumentare di duemila unità il contingente dei militari dell’operazione “Strade sicure” nelle città: da cinquemila a settemila. Le forze armate non saranno utilizzate nei Cpr, ma integreranno nelle aree urbane i controlli delle forze di polizia. La novità, dice il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, sarà presto in Consiglio dei ministri, nell’ambito del nuovo decreto su immigrazione e sicurezza.

