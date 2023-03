Meloni: «Sui migranti calunnie e falsità» 

Accanto a lei Raffale Fitto, vuoti gli scranni dei ministri leghisti. Matteo Salvini è impegnato in riunioni al ministero, e lo fa fa sapere. Giancarlo Giorgetti non c'è, ma sarà poi al pranzo al Quirinale nel corso del quale Meloni avrebbe preso atto dell'allungamento dei tempi sui migranti ed elencato a Sergio Mattarella i dossier su cui si registrano distanze, a partire da quelle con la Germania sugli aiuti di Stato. Solo a un'ora dall'inizio del dibattito (interviene anche, dal gruppo misto, Aboubakar Soumahoro) arriva Giuseppe Valditara. «Mancavano i ministri della Lega», gli fanno notare i cronisti. «L'ho sentito dire» scherza lui. Dopo giungeranno Roberto Calderoli e Alessandra Locatelli, ma la miccia è innescata.

Intanto, nella replica al termine del dibattito a Montecitorio sul vertice europeo, il capo del Governo scalda il clima proprio sui migranti perché dice di aver sentito, di nuovo, «calunnie e falsità» nei confronti dell'Esecutivo, «dello Stato italiano» e della Guardia costiera. E difende la scelta di coinvolgere l'Europa, di pensare a un piano Mattei per prevenire le partenze, ribadendo che la prima delle cose da fare è tendere una mano alla Tunisia per evitare «flussi che nessuno saprebbe governare».

Giorgia Meloni vola a Bruxelles per fare il punto sull'Ucraina con gli altri leader europei. Niente spazio, durante il Consiglio Ue, al delicato tema dei migranti, dopo le aperture di Von der Leyen alle aspettative di Roma, perché si entrerà nel merito solo in estate. Ma la premier si lascia alle spalle per qualche ora sia lo scontro con le opposizioni alla Camera sulla gestione degli sbarchi sia le tensioni con l'alleato leghista sulla questione delle armi a Kiev.

La questione degli sbarchi

Freddezza della Lega

Le opposizioni

Carlo Calenda vede un Governo «già in crisi e per i motivi sbagliati». Il dem Andrea Orlando non esclude che i «toni più alti» della premier, rivolti in apparenza al M5S, fossero invece di chi «parla a nuora perché suocera intenda».

