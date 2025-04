Meloni sui dazi: «È un momento difficile» 

Roma. La missione più attesa è anche quella più insidiosa. Perché sono tutt’altro che distensivi i segnali inviati da Washington verso l’Europa a ridosso della visita della premier. E Giorgia Meloni non nasconde le difficoltà del faccia a faccia con Donald Trump, il presidente “amico” che ora deve convincere a dialogare con l’Ue per rinunciare alle barriere commerciali e valutare un accordo di libero mercato transatlantico, dopo due settimane di tensioni e mercati azionari in agitazione. Una partita complessa, a cui si lavora da settimane a Palazzo Chigi, dove nel tardo pomeriggio la premier ha riunito i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e i ministri Giancarlo Giorgetti, Guido Crosetto e Tommaso Foti. Poco prima, davanti a una platea di imprenditori che da settimane sono in fibrillazione per i dazi annunciati e poi sospesi da Trump, la premier ha ammesso che «è un momento difficile, vediamo come va nelle prossime ore». «Non sento alcuna pressione come potete immaginare per i miei prossimi due giorni...», ha aggiunto con una punta di forzata ironia pensando a quella che Tajani ha definito «una missione di pace commerciale».

La missione

La presidente del Consiglio si dice «consapevole di quello che rappresento e sono consapevole di quello che sto difendendo». Da difendere ci sono l’export italiano ed europeo, che rischiano di pagare care le barriere commerciali americane, ma anche, secondo lei, l’unità dell’Occidente. Perché, resta la sua tesi, una guerra commerciale non conviene né agli Usa né all’Ue. «Con l’export produciamo ricchezza anche per gli altri - ha notato Meloni -, ed è bene per tutti continuare ad avere a che fare con l’Italia, perché è in grado di produrre benessere, eccellenza e ricchezza». Gli imprenditori «sono con lei», ha assicurato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, auspicando che con Trump «trovi una sintesi per l’Europa». Ed è nella cornice europea, con una serie di contatti costanti in questi giorni con Ursula von der Leyen, che Meloni ha costruito la strategia per convincere Trump al dialogo. Anche se finora, dopo il primo round di confronti con il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic, la proposta europea di un mercato libero transatlantico è stata respinta dagli americani. Il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari non nasconde che si tratta di una missione «ricca di insidie, perché le dichiarazioni americane fanno pensare alla volontà di una politica fortemente protezionistica, cosa che danneggerebbe l’Italia». Meloni, è convinto il suo braccio destro, «può avere maggiore facilità rispetto ad altri a parlare» con Trump, perché «i rapporti personali sono fondamentali anche per le grandi scelte, come ha insegnato Berlusconi». Ma l’imprevedibilità dell’interlocutore è una delle variabili anche per la premier che ha preparato varie carte da giocare. Una può essere l’aumento di investimenti Oltreoceano da parte di gruppi italiani come Leonardo o Eni, o l’acquisto di materiale militare e gas naturale liquefatto.

Washington

Intanto, il messaggio che arriva da Bruxelles, nel giorno del rientro del commissario Ue Maros Sefcovic, non cambia: l’offerta a Donald Trump - dazi zero su auto e industria, più gnl e armi americani, oltre a un fronte comune per tenere a bada la sovraccapacità spinta da Pechino - è sul tavolo. Ma la risposta dall’altra sponda dell'Atlantico gela l’Europa: la proposta di azzerare le sovrattasse è irricevibile, meglio parlare di investimenti reciproci ed export. Un rifiuto netto che rafforza la sensazione, diffusa nelle istituzioni comunitarie, che i tavoli tecnici - pur destinati a proseguire - non basteranno a colmare distanze ancora ampie. E resta aperta l’ipotesi di un vertice straordinario dei leader Ue a maggio per dare slancio politico alle trattative.

