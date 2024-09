Meloni: Sud locomotiva  che ha trainato l’Italia  

Bari. La premier Giorgia Meloni non partecipa all'inaugurazione della 87esima Fiera del Levante, ma in un videomessaggio loda il Sud: «Stiamo mettendo il Mezzogiorno, che quest'anno è la locomotiva dell'Italia, nelle condizioni di competere ad armi pari con il resto della nazione». Allora, replica presto il governatore pugliese Michele Emiliano, l'autonomia differenziata non serve. Anzi, dice, «rischia di interrompere questo ciclo virtuoso, quindi è necessario fermarsi. Siamo stati la prima Regione a impugnarla e ci batteremo fino allo stremo sull’uguaglianza dei cittadini scritta in Costituzione»

In rappresentanza del Governo c'è il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso: «L'autonomia è ciò che da sempre chiedono i territori, al Nord come al Sud, in una logica di coesione nazionale come questo governo ha saputo garantire e garantirà anche in un processo costituzionalmente corretto».

Le polemiche sull'assenza della premier in Fiera sono continuate poco prima dell'avvio della cerimonia inaugurale. «Sfuggire a un evento così importante è un errore», dice Emiliano ai cronisti: «La sua assenza è dovuta probabilmente anche al fatto che qui in Puglia non trova gente che la applaude senza critica». L'ultimo presidente del Consiglio a inaugurare la campionaria è stato Giuseppe Conte nel 2020.

