Meloni, stoccata a Draghi sull’Ue 

Non voleva essere un attacco a Mario Draghi bensì al Pd, assicurerà subito dopo. Ma quando il partito di Elly Schlein prova a sbandierare l’immagine dell’ex premier sul treno per Kiev con Olaf Scholz ed Emmanuel Macron per metterla in difficoltà, Giorgia Meloni chiarisce che la sua politica estera non può risolversi nella triangolazione Roma-Berlino-Parigi, come nella foto del «grande gesto da statista del mio predecessore». D’altronde «per alcuni la politica estera è stata farsi foto con Francia e Germania quando non si portava a casa niente. L’Europa non è a tre ma a 27, bisogna parlare con tutti: io parlo con Germania, Francia e pure con l’Ungheria, questo è fare bene il mio mestiere», rivendica alla vigilia della sua sfida politica più delicata, quella che si gioca in settimana sul Patto di stabilità. «Preferisco essere accusata di essere isolata - dice - piuttosto che di svendere l’Italia, come è accaduto per anni».

La trattativa

L'ultima bozza la «soddisfa», ma l’intesa non è chiusa. Inseguendo una difficile vittoria, intanto rivendica che la partita «è ancora aperta» solo «perché a Bruxelles tutti riconoscono che la posizione italiana è sostenuta da una politica di bilancio seria». In 35 minuti Meloni non cita mai il Mes, che però poi infiamma la sua replica alle opposizioni. Schlein la sfida scandendo il «Viva l’Italia antifascista» echeggiato alla Scala: «Sentite come suona bene, consiglierei di pronunciarla insieme a noi anche a Meloni, Delmastro e Salvini». Giuseppe Conte invece, accusato dalla premier di aver dato l’assenso alla modifica del Mes «un giorno dopo essersi dimesso, con il favore delle tenebre», replica parlando di «degrado istituzionale» e chiede: «Meloni quando parla di Mes diventa paonazza, si agita:orse perché è stato introdotto con un disegno di legge approvato nel 2011 con il governo Berlusconi e lei ministro?».

