Meloni sta in silenzio e si salva sui dazi 

Roma. Quando al tramonto la facciata di Palazzo Chigi si illumina con i colori dell’Ucraina, Giorgia Meloni ancora non ha espresso commenti pubblici sul terzo anniversario della guerra. Due anni fa lo fece con un videomessaggio, l’anno scorso si recò a Kiev presiedendo da là una riunione del G7. Ha però affrontato in mattinata il tema nel bilaterale con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed, e soprattutto nella videoconferenza con gli altri leader del G7, inclusi Donald Trump e Emmanuel Macron, collegati entrambi dalla scrivania del presidente Usa. Il protagonismo dell’Eliseo nelle ultime settimane ha generato non poco nervosismo a Palazzo Chigi. Nello Studio Ovale, quando a Roma è sera, si fa anche un accenno alla premier, quando Trump glissa su una domanda sui dazi e l’Italia: «Amo l'Italia, è una nazione molto importante, con una meravigliosa donna come leader. L’Italia andrà molto bene, ha una leadership molto forte con Giorgia». Secondo quanto filtra, l’obiettivo che Roma sostiene, e a cui lavora con i partner G7, europei e occidentali, è raggiungere una pace giusta e duratura. Un esito che, per l’Italia, deve basarsi sulla definizione di garanzie di sicurezza efficaci.

