Meloni, spiragli di luce: «Inizia una nuova fase» 

WASHINGTON. «Inizia una nuova fase dopo tre anni, grazie a Trump e grazie allo stallo sul campo». Giorgia Meloni lo ha sottolineato con forza, durante il meeting con Donald Trump, Volodymyr Zelensky e altri leader alla Casa Bianca: «Discuteremo di garanzie per fare in modo che non succeda mai più».

I temi

La giornata è "importante" e bisogna esplorare "tutte le soluzioni" per fare fruttare gli "spiragli" che non si erano mai intravisti, finora, dall'inizio dell'aggressione russa all'Ucraina. Consapevoli che «non ci sono soluzioni facili» e che la carta migliore che può giocare l'Occidente era e rimane la sua "unità". Giorgia Meloni è arrivata all'alba a Washington per partecipare al vertice tra Voldymyr Zelensky e Donald Trump. Porta quel «contributo di idee e diplomazia»: compresa l'ipotesi di uno strumento «ispirato all'articolo 5 della Nato» per dare garanzie di sicurezza "efficaci" per Kiev, che è «la proposta italiana». La presidente del Consiglio italiana parla brevemente (ed è l'unica a farlo oltre a Zelensky) prima che inizi il tour de force di incontri in vari formati con l'obiettivo di «garantire pace e sicurezza per le nostre nazioni». Non solo l'Ucraina appunto, ma tutta l'Europa, minacciata dalle mire espansionistiche di chi voleva «fare capitolare» Kiev e ora invece apre "spiragli" perché c'è «una situazione di stallo sul campo». La guerra per Putin, è il ragionamento che aveva fatto nei giorni scorsi anche il fedelissimo sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari, non sta dando i risultati sperati, anche grazie, argomenta la premier, al "sostegno" europeo e occidentale che non è mai venuto meno dal febbraio del 2022. E che per quanto riguarda l'Italia - che è pronta ad ospitare a Roma un eventuale incontro tra Putin e Zelensky - continuerà a non venire meno anche in futuro.

Trepidazione

Sono ore concitate. E prima di essere accolta con gli altri leader europei sul tappeto rosso della Casa Bianca, Meloni partecipa al pre-vertice all'ambasciata ucraina a Washington. Abbracci - molto caloroso quello con Zelensky e pure con il segretario generale della Nato Mark Rutte - e risate tra i presenti cercando di stemperare la tensione che è, inevitabilmente, nell'aria. I feedback che arrivano a Roma danno l'idea dell'intenso lavorio diplomatico che è continuato fino all'ultimo per preparare il vertice con Trump.

Dibattito

Un percorso, quello che si è aperto, che «nessuno in Europa deve avere l'arroganza di ostacolare», dice il presidente dei senatori della Lega Massimiliano Romeo.Il riferimento esplicito è a Emmanuel Macron e al suo «evocare l'invio di soldati» che lo pone, secondo il leghista, tra quei «portavoce di chi ha interesse a continuare la guerra». «Fortunatamente», osserva invece dall'opposizione il presidente dem del Copasir Lorenzo Guerini, «siamo rientrati nel gruppo dei volenterosi».

