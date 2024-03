meloni spinge l’alghero a un passo dalla vetta 

Abbsanta 0

Alghero 1

Abbasanta (4-4-2) : Mele, Marcis (39’ st Cariga), El Marrakchi, Usai, Loi, Leone, Corda, Bachis (39' st Basciu), Manca, Lutkowski (39’ st Murru), S. Salaris. In panchina Cau, Medde, Fadda, Jaiteh, Cabiddu. Allenatore Contini.

Alghero (4-3-3) : Piga, Feliz, Dore, Manunta, Mereu, P. Carboni, Sasso, Mula, Franchi, Baraye, Meloni (31’ st Pinna). In panchina Marcomini, Fois, Giorgi, Cherchi, Milia, Puddu, Spiri, Mura. Allenatore Giandon.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Rete : 25’ pt Meloni.

Note : ammoniti Marcis, Basciu, Bachis, El Marrakchi, Meloni, Manunta, Franchi. Recupero 1’ pt e 2’ st. Angoli 2-9.

Abbasanta. L’Alghero con un gol nel primo tempo espugna il campo dell’Abbasanta e tiene viva la corsa per il primo posto. I padroni di casa perdono l’occasione per conquistare almeno un punto salvezza, che in fin dei conti poteva starci.

Prima del vantaggio ospite un tentativo per parte, all’11’ Mereu con una punizione e al 21’ Lutkowski con una conclusione dalla distanza, ma entrambe le conclusioni finiscono alte di poco. Al 25’ una punizione di Mereu dalla sinistra viene respinta in angolo da Mele. Dal corner lo stesso Mereu pesca Meloni che, lasciato solo sul secondo palo, insacca di testa.Nella ripresa diverse occasioni per parte. Al 46’ Pinna sbaglia da ottima posizione, poi l’Abbasanta sfiora il pareggio.

