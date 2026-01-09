Meloni: «Spesso dalle toghe problemi sulla sicurezza» 

I magistrati sono «delegittimati dalla menzogna» dei manifesti dell'Anm contro la riforma della giustizia. E «spesso» con le loro decisioni «rendono vano il lavoro di forze dell’ordine e Parlamento». Giorgia Meloni intreccia la sfida sul referendum con il dossier in cima alle sue priorità del 2026, la sicurezza, su cui annuncia "un cambio di passo". Lo mette in chiaro in quasi tre ore di conferenza stampa, in una sala dove, appesa sulla parete, spicca un’opera di Maria Lai realizzata nel 2011.

I temi

Spazia dalla «fiducia» sulla liberazione degli italiani in Venezuela all'Ucraina, rilanciando la necessità che l'Europa torni a parlare con Vladimir Putin. Dalla tragedia di Crans-Montana («non lasceremo sole le famiglie») ai rapporti con Sergio Mattarella, con cui «non sempre» c'è accordo: ma il capo dello Stato «c'è quando si tratta di difendere l'interesse nazionale e questo vale tutto».

Sono 40 le domande (più una) dell’appuntamento, ormai di inizio anno, organizzato come sempre dall’Ordine dei giornalisti. E che diventa l’occasione per ricordare il mancato rinnovo del contratto di categoria, quando i dirigenti della Fnsi (il sindacato della stampa) sollevano dei cartelli di protesta: «Non capisco la contestazione», dice Meloni, ma poi la segretaria Fnsi Alessandra Costante preciserà che il flash mob «non era contro il governo, ma per dare visibilità alla questione».

Una delle domande sonda la premier su un suo futuro al Colle. Lei prima scherza, il suo desiderio è lavorare con Fiorello, poi giura: «Non voglio salire di livello». «Dal voto degli italiani» dipenderà un bis a Palazzo Chigi, ora vuole finire la legislatura come l'ha iniziata. Il voto anticipato «non è nei miei radar». Conferma che lunedì il Cdm fisserà per il 22-23 marzo il referendum sulla giustizia. Diversi gli affondi contro le toghe: oltre alle «menzogne» sulla riforma, e pur assicurando che la responsabilità civile non è in agenda, Meloni elenca una serie di casi di cronaca su cui «chiedere conto ai magistrati di decisioni che mettono a repentaglio la nostra sicurezza».

Gli affondi

Tra gli attacchi alla sinistra (e alla Cgil) anche uno sulle proteste dopo il blitz di Trump in Venezuela: «Sempre dalla parte sbagliata della storia». Col presidente Usa, spiega la premier, «su tante cose non sono d'accordo: penso ad esempio che il diritto internazionale vada difeso e quando saltano le regole siamo tutti molto più esposti. Quando non sono d'accordo lo dico a lui». Non condividerebbe un’azione militare in Groenlandia, e la esclude: «Il messaggio di Trump è che non accetterà ingerenze straniere in quell'area».

Le direttrici

Le linee della politica estera sono quelle indicate da Mattarella: «Ue e Alleanza atlantica. Cerco luci e non ombre nei rapporti con gli alleati». Per la pace in Ucraina, sostiene che è ora che «anche l'Europa parli con Mosca, non in ordine sparso ma con un inviato speciale Ue». Di sicuro «non c'è oggi l'opzione di truppe sul campo sotto l'ombrello Onu». E comunque «per allontanare la guerra si deve stare con Kiev», anche se forse per la maggioranza degli italiani «è più facile difendere l'interesse nazionale facendo passi indietro». Come Roberto Vannacci. A lui si riferisce quando si stupisce che «un generale» auspichi il no al decreto Ucraina. Meloni difende invece i suoi vicepremier. Prima assicura che «non c'è un veto filo-putiniano di Salvini. I burattini, non i politici, hanno i fili». Poi definisce «miracoloso» il lavoro di Antonio Tajani «dopo che FI non poteva più contare sul carisma di Berlusconi».

RIPRODUZIONE RISERVATA