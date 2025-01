Meloni: «Sono presìdi territoriali» 

Il modello anti-spopolamento, oltre al bonus bebé, piace all’assessore. Giuseppe Meloni, infatti, punta dritto alla conferma del bando almeno per un altro anno.

Tra i Comuni dove nel 2024 sono state attivate nuove imprese o attività individuali si notano realtà che rischiano di scomparire entro pochi decenni. Parliamo di Comuni con meno di mille abitanti come Anela, Bortigiadas, Cheremule e Martis dove è stata attivata un’impresa, ma anche come Erula, dove ne sono state insediate quattro. Incentivi concessi anche a operatori di Asuni e Villanovaforru.

L’assessore

«Tra gli obiettivi di questa misura c’è quello di incentivare i residenti a non abbandonare il territorio e rilanciare economia e consumi attraverso un approccio che coniuga interventi di tipo infrastrutturale con interventi a sostegno dei servizi sociali e alla persona, nonché azioni ad hoc finalizzate ad incrementare le opportunità lavorative, anche attraverso la creazione di nuova impresa», dice l’assessore alla Programmazione e vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni. «A partire dal 30 gennaio 2025, imprenditori e liberi professionisti che hanno avviato un’attività o trasferito la sede della propria azienda in uno dei Comuni sardi con una popolazione inferiore ai tremila abitanti, possono presentare domanda per l’ottenimento di un voucher a fondo perduto. Questa misura è un passo importante per incentivare la creazione di lavoro e la vitalità economica nei nostri piccoli centri».

Ottimismo

L’esponente del Partito democratico mostra un moderato ottimismo sul successo delle pratiche. «Non sono valutazioni da fare nel breve periodo», fa notare l’esponente politico gallurese, «ma nell’arco di qualche anno. È una misura che abbiamo ereditato dalla precedente legislatura e abbiamo fatto il modo di riproporla, con la speranza che renda possibile l’occupazione anche dove il lavoro scarseggia».

