Meloni soddisfatta Ora tutti guardano a Veneto e Campania 

Questione di giorni, forse di ore. Mentre i partiti compulsano i risultati calabresi, in una corsa tutta interna al centrodestra, la vera incognita rimane l'intesa per le candidature delle tre regioni chiamate al voto nel mini-election day di novembre. Occhi puntati su Giorgia Meloni che, dal salotto di Bruno Vespa, potrebbe annunciare qualche nome. Almeno il Veneto, quella che fino a qui è stata la più spinosa delle questioni. Le interlocuzioni «sono continue», assicurano i bene informati, mentre lei sui social plaude al successo della coalizione e di Roberto Occhiuto in Calabria. Gli elettori «riconoscono il buongoverno» e «confermano» il governatore uscente, osserva la premier in un messaggio che, letto in controluce veneta, potrebbe lasciare intendere che allora anche lì sarà confermato lo status quo. Ma nessuno si spinge a dire che si sia sbloccato quel 50% di possibilità che arrivi un via libera a una candidatura leghista per succedere a Luca Zaia. Il vice di Matteo Salvini, Alberto Stefani, rimane il nome per il dopo-Zaia.

Di qui a qualche giorno, comunque, tutti sono convinti che si scioglierà la riserva anche su Campania e Puglia. I leader in effetti si incontreranno mercoledì ma per concentrarsi unicamente sulla manovra, assicurano tutti. Ed è possibile, a questo punto, che non sarà un vero e proprio vertice a sdoganare tutti i nomi. Restano però, pure nelle due regioni date di fatto per perse, le distanze tra alleati. Per la Campania prima del fine settimana sembrava chiusa sul meloniano viceministro agli Esteri, Edmondo Cirielli. Ma gli azzurri di Forza Italia rilanciano l'opzione del candidato civico. E civico dovrebbe essere, nonostante i malumori leghisti, il nome da schierare per la "mission impossible" contro Antonio Decaro. In Puglia la scelta dovrebbe ricadere su Luigi Lobuono, imprenditore che nel 2004 da presidente della Fiera del Levante già era sceso in campo per la corsa a sindaco di Bari. Battuto da Michele Emiliano, all'esordio in politica.

RIPRODUZIONE RISERVATA