Meloni sicura: «Il premierato si farà» L’autonomia differenziata verso l’Aula 

La riforma del premierato arriva al Quirinale e da qui dovrebbe transitare al Senato, per il primo dei quattro passaggi parlamentari. Un percorso sul cui esito il Governo sembra non avere dubbi. Dice Giorgia Meloni che se l'elezione diretta del capo del Governo non avesse i due terzi dei voti ricorresse al referendum, è convinta che vinceranno i sì.

Insomma, la via della «madre di tutte le riforme» è tracciata, nonostante il cammino sia appena cominciato, forse per tentare un'accelerazione rispetto all'altra riforma, l'autonomia differenziata targata Lega, che è ben più avanti in Parlamento. Il disegno di legge che porta la firma del ministro leghista Roberto Calderoli è pronto a incassare il primo ok al Senato. Il 21 novembre la commissione Affari costituzionali voterà il mandato al relatore, mettendo così il primo sigillo.

Al traguardo si è arrivati dopo oltre cinque mesi, 110 sedute, 649 emendamenti esaminati e 84 approvati, di cui 44 delle opposizioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA