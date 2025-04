Meloni si prende la Corsa di Pasquetta 

Non è la sua distanza, perché lui predilige il mezzofondo veloce della pista, ma Ithocor Meloni ha trovato ieri a Bauladu le condizioni giuste per prendersi la 44ª edizione della Corsa di Pasquetta. La classica di 9,8 km ha visto il sangavinese del Cus Cagliari imporsi in solitaria sul percorso allestito dall’Atletica Bauladu che comprende, come tradizione, sia il centro abitato, sia la zona del parco di Zinnuri. Un centinaio i partenti e successo di Elisa Cau (Runners Oristano) tra le donne.

Giornata uggiosa, pioggerella costante e clima ancora più triste per la notizia della morte di papa Francesco. Il via è stato alle 10, la corsa si è conclusa prima che il Coni ordinasse la sospensione di tutte le manifestazioni sportive.

Ordini d’arrivo. Maschile : 1. Ithocor Meloni (Cus Cagliari), 2. Christian Concas (M35, Cagliari Marathon Club), 3. Maurizio Sotgiu (M40, Amatori Olbia), 4. Andres A. Gomory (M35 Run- fast Sassari), 5. Gianluca Ca- sula (Marathon Club Oristano), 6. Carlo Fletrin (M45, Dinamica Sardegna), 7. Gianluca Congiu (M50, Cagliari Marathon Club), 8. Domenico Sanna (M40, Atl. Oristano), 9. Antonio Iorio (M5 Guilcer Team), 10. Jakub A. Zielinski (Runners OR). Femminile : 1. Elisa Cau (Runners OR), 2. Martina Sau (F35, Marathon Club OR), 3. Sofia Pietrogrande (Aspess), 4. Silvia Pusceddu (F45, Ampa Training), 5. Anna- lisa Massa (M50, Runcard).

