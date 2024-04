Meloni si candida e sfida Schlein: «Scrivete Giorgia, cambiamo l’Ue» 

A quarantotto ore dalla chiusura delle liste, i big della politica nazionale scoprono le carte. Dopo Elly Schlein, capolista nelle Isole e nel Centro, anche Giorgia Meloni ufficializza dall’Abruzzo la propria candidatura alle Europee facendo però l’en plein in tutti i cinque collegi nazionali. Mossa identica per Carlo Calenda in una domenica da pieno clima elettorale.

Convention FdI

A Pescara, Meloni aspetta la fine per regalare il colpo di teatro, dopo oltre un’ora di comizio: sulla scheda «scrivete solo Giorgia», perché «io sarò sempre e solo una di voi, una del popolo». In platea la ascoltano «l'alleato fedele» Antonio Tajani (leader di Forza Italia), Lorenzo Cesa (Udc) e Maurizio Lupi (Noi Moderati). Matteo Salvini, come annunciato all'ultimo, fa solo una comparsata all’inizio, collegato per strada da Milano. «Ha preferito il ponte a noi», dice la premier a metà tra lo scherzo e la punzecchiatura.

In settantatré minuti di discorso, Meloni ripercorre la storia di Fratelli d'Italia: alle scorse Europee «mancammo di pochissimo il quorum del 4 per cento, mentre ora puntiamo a confermare il 26 per cento conquistato alle Politiche». Per l’8 e 9 giugno, l’obiettivo è «mandare all'opposizione la sinistra anche in Ue, cambieremo l’Europa». Ma «per la campagna elettorale – promette Meloni – non toglierò un minuto al governo del Paese». Nel mirino la Schlein: non essendo «io la leader del Pd – dice rivolgendosi ai suoi – so che il partito mi aiuterà». Ce n’è anche per il M5S e Conte: il Superbonus è come «la più grande patrimoniale al contrario». Sulla natalità dice che «deve diventare centrale la tutela delle origini guidaico-cristiane dell'Europa». Quindi l'ennesima difesa del ministro albanese Edi Rama, «linciato da quella che poi chiamano Telemeloni, solo perché ha aiutato l'Italia». Alla fine il saluto con Ignazio La Russa che, a sua volta, ha animato la standing ovation a Enrico Berlinguer, alla presenza della figlia Bianca, «la coerente continuazione dell'omaggio reso dal capo della destra nel 1984».

Pd e M5S

Per la leader del Pd, Meloni «ha perso il contatto con la realtà, vive nel paese delle meraviglie e seppellisce i problemi sotto un fiume di retorica». Ma «per i suoi tagli si allungano le liste d’attesa, i salari bassi si abbassano, cresce la precarietà, nel 2013 le morti bianche sono state 1.041. Con lei l'Italia è cambiata, sì, ma in peggio». Affondo anche da Giuseppe Conte: «Per una volta Meloni ha ragione – dice il presidente del M5S -. Le abbiamo lasciato un'Italia che riportava a casa 209 miliardi del Pnrr. Nemmeno il tempo di arrivare a Bruxelles da premier, ha dato l'ok a un accordo con tagli da 13 miliardi l'anno che colpiranno le tasche degli italiani, i servizi, la sanità, le scuole con un'onda di austerità. Da patriota a Re Mida al contrario: quel che tocca distrugge. Fermiamola». A Schlein e Conte ha replicato il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti: «Il duo sciagura dell'opposizione sente avvicinarsi il momento di un'altra sconfitta e anziché chiedersi perché gli elettori guardano al centrodestra, attaccano Meloni».

Italia Viva

Contro la premier, durissimo anche Matteo Renzi, su X: «Giorgia Meloni chiede di votarla ma sa perfettamente che non andrà al Parlamento Ue. A lei non interessa contare davvero in Europa: le serve contarsi in Italia. Non è una statista, è un'influencer». Il leader di Italia Viva ne ha anche per Schlein, Calenda e Tajani, pure loro candidati l’8 e 9 giugno: «Io sono rimasto molto colpito: qui si candidano tutti quelli che non vanno in Europa. Ma è possibile che noi italiani ci facciamo riconoscere e si prende in giro la gente? Metterci la faccia per essere eletti e poi mandarci un altro è una cosa senza serietà. I cittadini vengono considerati dei fessi».

Azione

Meloni aveva finito il suo discorso a Pescara da tre ore quando Calenda ha annunciato la propria corsa alle Europee: «La discesa in campo della presidente del Consiglio e la sua piattaforma antieuropea e sovranista cambiano completamente lo scenario. Dobbiamo opporci con tutti i mezzi al progetto di una piccola Italia in una piccola Europa di Giorgia Meloni». Queste le parole usate dal capo di Azione che ha ricordato la posizione assunta mesi fa, quando invitava gli altri leader di partiti a non presentarsi alle urne delle urne. Adesso la virata, con una motivazione precisa: «Alla sfida antiUe della premier è necessario rispondere mettendosi direttamente in gioco». A stretto giro la risposta di Nicola Danti, eurodeputato di Iv: «Apprendiamo che Calenda ha cambiato idea anche sulle Europee».

