Meloni: «Sì alla leva volontaria» 

udinE. Indossa un cappello alpino da generale, con la penna bianca, mentre assiste alla sfilata: «Una delle rappresentazioni più straordinarie di cosa sia l'amore di Patria». È la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e l'occasione è l'adunata nazionale degli alpini a Udine. In ottantamila, secondo le stime dell'Ana, da tutta Italia e anche dall'estero, nonostante la pioggia incessante si susseguono in parata lungo le vie del centro. La premier arriva al mattino presto per testimoniare la sua vicinanza alla «famiglia» delle penne nere, perché dopo la mamma, dice, vengono loro. A chi l'avvicina, per chiederle quale sia il suo pensiero sulla leva, risponde: «È un tema che si può affrontare come ipotesi volontaria, alternativa al servizio civile».

Il dibattito politico

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, presente per l'adunata e dopo un saluto alla partigiana Paola Del Din, 99 anni, medaglia d'oro al valore militare, riflette sull'ipotesi della leva preferendo l'idea di una «mini naja di 40 giorni» su base volontaria: i «colleghi inSenato» presenteranno un disegno di legge, anticipa. Di piccola leva o «servizio civile obbligatorio» parla anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani: «Per avvicinare i giovani alle istituzioni». Il titolare della Difesa, Guido Crosetto, raggiunge la tribuna dopo aver scortato il labaro dell'Ana in sfilata con il presidente nazionale dell'associazione, Sebastiano Favero. «Qui si radunano centinaia di migliaia di persone che hanno in comune non solo il cappello alpino, ma quello che rappresenta: la volontà di donarsi agli altri e di servire il Paese», osserva il ministro.

Il servizio d’ordine

Ad aprire la sfilata è uno striscione con il motto dell’iniziativa “Alpini, la più bella famiglia”. Segue quello della Commissione pari opportunità della Regione Friuli Venezia Giulia: “Per il rispetto e contro la violenza sulle donne”, a sottolineare il patto siglato tra Commissione e Ana e a scongiurare episodi come quelli di un anno fa a Rimini: alcune donne furono molestate durante l'adunata. Sul Municipio di Udine c’è lo striscione “tolleranza zero”, affisso con l'Associazione nazionale alpini.