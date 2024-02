Meloni-Schlein, trovata l’intesa su Gaza 

Il governo italiano si adopererà per arrivare al «cessate il fuoco umanitario a Gaza». Alla Camera passa, con l’astensione del centrodestra, una parte della mozione presentata dal Pd che contiene questo impegno. Un risultato, salutato con un lungo applauso, al quale si arriva dopo una telefonata «cordiale» tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein.

L’impegno

Nei giorni scorsi la la segretaria del Pd aveva annunciato che avrebbe contattato la presidente del Consiglio sulla questione Medio Oriente e ieri l’iniziativa ha sbloccato l’impasse che vedeva contrapposte maggioranza e centrosinistra su un tema troppo delicato. Così, dopo una riformulazione proposta in Aula dal viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli, è passata con 159 astenuti, 128 sì e nessun no la seguente richiesta: il governo si deve impegnare «a sostenere ogni iniziativa volta alla liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza, al fine di tutelare l’incolumità della popolazione civile di Gaza, garantendo altresì la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi e sicuri all'interno della Striscia».

«Un primo passo»

Passano anche altre parti del documento del Pd, stavolta con il sì del centrodestra, che puntano a promuovere in sede europea una de-escalation e a sollecitare sanzioni contro Hamas. Altre vengono respinte, a cominciare da quella che chiedeva «sanzioni contro i coloni colpevoli di crimini contro la popolazione palestinese». Accolte quasi integralmente le mozioni di Azione e Iv, oltre a quella ovviamente del centrodestra. Ma il dato politico è senz’altro l’intesa Schlein-Meloni, che la segretaria Dem definisce «un primo passo» che considera «positivo per il Paese». Bocciata invece la richiesta di un «cessate il fuoco a Gaza» dei 5 Stelle, e i deputati di Giuseppe Conte invitano l’opposizione a non cedere «all’ottimismo» visto che il centrodestra su un punto tanto importante si è limitato solo «ad astenersi», facendo passare l’impegno con i soli voti delle opposizioni.

