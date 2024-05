Meloni-Schlein, sfida da Vespa 

Roma. «Lo condurrò da solo come avvenuto l'anno scorso» nella campagna per le Politiche, «sarà un confronto molto istituzionale, molto tecnico». Con queste parole Bruno Vespa ha spiegato cosa farà il 23 maggio nello studio di “Porta a Porta”, dove la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd, Elly Schlein, si sfideranno in vista delle Europee dell’8 e 9 giugno, in cui entrambe sono candidate con l’obiettivo di trainare i rispettivi partiti. La puntata durerà «un’ora e andrà in onda in prima serata».

L’annuncio del duello tv ha infiammato lo scontro politico. Tanto che poco dopo le 19 dalla trasmissione di Vespa hanno già annunciato che a confrontarsi in tv, con la stessa modalità all’americana, saranno anche il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte. Una decisione, questa, arrivata qualche ora dopo la dura presa di posizione da parte di Dario Carotenuto, capogruppo M5S in commissione Vigilanza Rai: «Il confronto a due con le sole Meloni e Schlein a sfidarsi nel salotto di Bruno Vespa rischia di violare pesantemente la par condicio. Non è consentito a nessuno, e alla tv pubblica in particolare, prestarsi a quello che è a tutti gli effetti un escamotage per forzare le regole del gioco in vista delle Europee». Quindi la correzione della rotta e il secondo confronto programmato.

Schlein, dal canto suo, ha detto: «Andiamo sul terreno più difficile, in Rai, potremmo dire che giochiamo fuori casa». La segretaria ha accettato perché pensa che la puntata «sarà un momento di chiarezza e trasparenza per le tante persone che, dopo un anno e mezzo di governo, non stanno meglio».

Dubbi espressi da Matteo Renzi, leader di Iv: «Sarà uno scontro tra ideologie, un tipo di duello che serve solo a infiammare gli ultrà delle rispettive forze politiche». Gli ha fatto eco Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera: «Triste che due donne si prestino ad una violazione della par condicio pur di fronteggiarsi in una competizione a vantaggio esclusivo del proprio partito, escludendo tutti gli altri. Non ne usciranno come api-regine. La sfida televisiva è spettacolarizzazione della politica».

