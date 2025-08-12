Meloni-Schlein, è di nuovo scontro su spiagge e salari 

ROMA. «Pur di attaccare il Governo danneggiano l'immagine dell'Italia davanti al mondo». Lo fa «certa opposizione, compresa Schlein, che diffonde notizie false».

La miccia

Giorgia Meloni riaccende la polemica sulla crisi del turismo italiano specchio - per la sinistra - di una grave congiuntura economica che colpisce duro le famiglie. «Ritengo vergognoso che negli ultimi giorni anche la segretaria del Pd Elly Schlein abbia lasciato intendere che il turismo italiano fosse in crisi», dice la premier citando, a sostegno, «i dati ufficiali del Viminale che certificano l'esatto contrario». «Mistificazioni e falsità costruite a tavolino», dunque, cui «rispondono i numeri», sottolinea Meloni. Dati che, però, non tornano a Schlein: «Il sindacato dei balneari che ha parlato di un calo di presenze del 15% e Altroconsumo, che ha analizzato un aumento dei costi del 34».

Dibattito

E di una Meloni «direttamente da Marte che dice che va tutto bene mentre dilagano i rincari su tutto», parla Giuseppe Conte. Il leader 5 stelle ironizza anche sui festeggiamenti per i 1.024 giorni al Governo: «Non vorremmo disturbare la festa di Fratelli d'Italia, ma mentre a Chigi si fanno i trenini, nei primi 6 mesi di quest'anno sono state autorizzate dall'Inps circa 314 milioni di ore di cassa integrazione...». È il capogruppo di Fdi al Senato, Lucio Malan, a ribattere alle accuse: in Italia c'è «il record assoluto di occupazione, i salari aumentano più dell'inflazione e l'inflazione è passata dalla più alta in Europa a una delle più basse ». «Un lavoro che ha portato già risultati tangibili» - celebra la stabilità dei 1.025 giorni a Chigi Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fdi e sorella della premier - e che «ci spingono ad andare avanti con più impegno e passione», promette. Caustico Matteo Renzi: «Mi ha superato? Stiamo diventando un Paese stabile... ma qualcuno ricorda qualche riforma del Governo?».

