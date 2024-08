Meloni sceglie: Fitto commissario Ue 

«È una scelta dolorosa per me, credo anche per lui, e per il governo, ma è necessaria». In Consiglio dei ministri Giorgia Meloni conferma che sarà Raffaele Fitto il commissario europeo indicato dal suo esecutivo, e spiega di non aver motivo di dubitare che all’Italia sarà riservato «un ruolo adeguato» nella nuova squadra di Ursula von der Leyen, «nonostante i molti italiani che tifano contro». Mentre nella sala scatta l’applauso per il ministro, va in scena il cortocircuito sul comunicato congiunto del centrodestra, con la Lega che trasmette («Per errore», assicura il suo ufficio stampa) un testo con un passaggio diverso sull’Ucraina, di fatto insidiando il tentativo di mostrare compattezza dopo il vertice di tre ore fra i leader concluso poco prima.

Il patto rinnovato

Nella riunione ristretta, la premier, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi rinnovano «il patto di coalizione, garanzia di efficacia e concretezza dell’azione di governo». Dalla legge di bilancio «che confermerà alcune priorità come la riduzione delle tasse, il sostegno a giovani, famiglie e natalità, e interventi per le imprese che assumono», al giallo del passaggio sull’Ucraina («Appoggio a Kiev ma contrari a ogni ipotesi di interventi militari fuori dai confini ucraini», nel testo inviato dalla Lega; «Condivisione sulla crisi in Medio Oriente e sulla posizione del governo italiano relativamente alla guerra in Ucraina», in quello corretto), nel comunicato non si fa riferimento ai temi che creano fibrillazioni nel centrodestra: balneari, nomine Rai, pensioni o cittadinanza, su cui FI conferma l’intenzione di presentare una proposta organica.

Avviso agli alleati

Chiuso il vertice, il Cdm è aperto da una introduzione di Meloni. Parte dall’indicazione di Fitto, anticipata al telefono ai leader delle opposizioni. La partita a Bruxelles non è chiusa, e Meloni insiste per una vicepresidenza esecutiva. Fitto ha un’ultima missione a Roma, la riforma delle concessioni balneari. La nuova gestione del Pnrr si definirà più avanti: ogni soluzione è aperta, dall’interim di Meloni allo spacchettamento delle deleghe, anche se continuano sullo sfondo voci di un rimpasto a novembre. «Avanti senza paura», l’esortazione della premier ai ministri. «Dobbiamo portare avanti il programma votato dagli italiani», aggiunge. Un avvertimento agli alleati.

