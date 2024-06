Meloni: sarà un referendum sull’Ue 

L’appello ad andare alle urne, perché quello del 9 e 10 giugno è un «voto maledettamente importante», un «referendum» tra due visioni dell’Europa. E poi un attacco frontale alle sinistre e soprattutto alla leader del Pd, cui si rivolge direttamente per chiedere a «Elly» di dire se pensa, come lo spitzenkandidat socialista Nicolas Schmit, che lei non sia «democratica».

La battuta di Caivano

Giorgia Meloni alle tre del pomeriggio torna a indossare i panni della leader di partito e il pubblico in piazza del Popolo a Roma lancia un’ovazione quando sul maxischermo - in un breve video celebrativo della leader - risuona l’ormai celebre «sono quella stronza della Meloni», detto al governatore della Campania Vincenzo De Luca pochi giorni fa a Caivano. Tra toni alti, ammiccamenti e balletti, la premier chiede ai suoi di non lasciarla sola in questo passaggio che potrebbe «fare la storia», anche perché una maggioranza di centrodestra in Europa, visto il «nervosismo» a sinistra, potrebbe essere obiettivo «meno lontano» di quanto si possa immaginare. Replicare il modello del centrodestra italiano, questo è l’intento, anche se i sondaggi continuano a indicarlo come uno scenario difficile.

«Che lingua parla?»

E la segretaria Pd risponde da Milano: «Sto leggendo delle cose, faccio fatica a capire che lingua sta parlando Giorgia Meloni, che film sta vedendo. Vede un altro Paese. L’altro giorno mi ha attaccata dopo aver detto che la sinistra cancella l’identità. Io ho risposto che lei non si rende conto che in un anno e mezzo che governa sta cancellando la libertà delle persone». E ancora: «Non ce ne facciamo nulla di una premier donna che non si batte per i diritti di tutte le donne». Schlein è netta: sanità, salario minimo, migranti, e una posizione diversa in Ue: «Diremo ai nazionalisti quello che Giorgia Meloni non ha il coraggio di dire». Al capo del governo ha risposto a distanza anche Giuseppe Conte: «Meloni in questi minuti attacca il M5S su tutto e addirittura sulla coerenza - ha scritto su Facebook – Giravolte su giravolte, ci gira la testa Giorgia!». Intanto ora il campo di battaglia è la normativa sulla comunicazione elettorale. Se Riccardo Magi di Più Europa chiede un intervento dell’Agcom, denunciando una violazione di palazzo Chigi nel ripubblicare i contenuti elettorali di Meloni, Cateno De Luca di Sud Chiama Nord, assieme alla sua vice Laura Castelli, arriva a sollecitare un’azione del Colle proprio contro l’Agcom.

RIPRODUZIONE RISERVATA