Meloni-Salvini, aperto il tavolo sardo 

Il centrodestra nazionale sembra essere vicino a sciogliere i nodi sul candidato alla presidenza della Regione. Ma questo non significa che siano stati stretti accordi vincolanti né che il closing sia imminente: si parla sempre del 18-20 dicembre come data limite.

Il vertice

Eppure qualcosa si muove. Dopo un incontro tra la premier Giorgia Meloni e il suo vice Matteo Salvini, Fratelli d'Italia e la Lega hanno risolto alcune questioni relative alle elezioni amministrative.

Il Carroccio avrebbe accettato la conferma del proprio governatore in Umbria, lasciando al partito della presidente del Consiglio Abruzzo e Basilicata, aprendo al contempo alla possibilità di cambiare in Sardegna, dove Fratelli d'Italia desidera presentare un suo esponente.

Non è stato siglato alcun patto – nel caso, lo avrebbero ufficializzato i due leader –, ma sembra che l'ipotesi di una discesa in campo del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu stia guadagnando terreno.

Silenzio

FdI mantiene il silenzio in merito, ma conferma – senza ulteriori dettagli – che l'incontro tra Meloni e Salvini si è svolto. E che non è neppure durato poco. Potrebbero emergere maggiori informazioni domenica al THotel di Cagliari, dove è in programma il congresso provinciale per l'elezione del presidente (l'unica candidatura è quella di Luca Pilia, sindaco di Isili) e dei 20 componenti del coordinamento. Dalla Lega, invece, si fa sentire la voce del presidente del Consiglio regionale Michele Pais e c’è poi una nota del partito nazionale a sostegno del governatore uscente: «Anche in Sardegna, come per tutte le altre realtà al voto, la Lega è determinata a proporre un centrodestra unito e a confermare i candidati uscenti, come Christian Solinas. Squadra che vince non si cambia».

I sardisti

E il Psd'Az? Al momento non si esprime. Di certo, non vede soluzione diversa dalla conferma di Solinas. Il presidente dei Quattro Mori, Antonio Moro, si era espresso chiaramente in tal senso nei giorni scorsi, affermando che «senza il Psd'Az il centrodestra è qualcos'altro, sicuramente destinato alla sconfitta». Un non expedit senza condizioni.

Scenari

Anche perché, nel caso in cui Christian Solinas venga escluso a favore di Truzzu, non è da sottovalutare una mossa a sorpresa: la migrazione dei sardisti verso la coalizione di Soru. Tuttavia, appare improbabile un cambiamento così radicale da parte di alcuni membri del governo regionale uscente che, nell’incertezza, non si metterebbero problemi a provocare uno scisma interno ai Quattro Mori. Scenari definiti fantasiosi da qualcuno, ma possibili secondo altri sempre dentro il Psd’Az. I centristi invece si oppongono a qualsiasi ipotesi di conferma per Solinas: anzi, sono stati gli unici ad averlo ribadito al tavolo regionale.

Le prossime tappe

Martedì, dopo la chiusura sul programma, riprenderanno le trattative anche nelle segreterie sarde. Prima di Natale sarà svelato il nome del candidato presidente del centrodestra.

