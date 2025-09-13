VaiOnline
Il caso
14 settembre 2025 alle 00:27

Meloni: sale l’odio, la sinistra lo giustifica Il Pd: sei incendiaria 

Conte: il Governo moderi i toni Piantedosi: aggiorniamo le scorte 

In questo momento storico «odio e violenza politica stanno tornando drammaticamente una realtà», «anche in Italia il clima sta diventando insostenibile», e bisogna «chiedere conto alla sinistra di questo continuo minimizzare o del giustificazionismo della criminalizzazione, della violenza nei confronti di chi non la pensa come loro».

«Commenti disumani»

L’assassinio di Charlie Kirk è avvenuto a 9mila chilometri ma Giorgia Meloni lancia la sua denuncia stigmatizzando i «commenti disumani». Soprattutto di quelli che «spesso» hanno accusato la sua comunità politica «di diffondere odio» e ora «tacciono, minimizzano o addirittura giustificano o festeggiano l’omicidio premeditato, intenzionale, a sangue freddo di un ragazzo di 31 anni che aveva la colpa di difendere con coraggio le sue idee». Per le opposizioni, però, è solo «vittimismo», e il Pd contrattacca: «La premier straparla, vuole incendiare il clima politico».

Allarme al Viminale

In Italia un effetto della morte dell’attivista Maga è la circolare che invita a verificare, e nel caso da aggiornare, i livelli di sicurezza per le autorità. C’è un «rischio emulazione», e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si dice «ispirato anche da qualche tono esagerato in sede parlamentare». Come le accuse del M5S ad Antonio Tajani di essere un «influencer prezzolato da Israele», con un acceso scontro in Senato giovedì. Beneficiano già del massimo livello di sicurezza le autorità come la premier, che parlando alla festa dell’Udc si concentra sulla politica interna: l’impegno a «concentrarci sul ceto medio nella manovra», a portare avanti premierato e riforma della giustizia, a combattere l’immigrazione clandestina, «la mafia del mare», con «buona pace di chi vorrebbe a tutti i costi impedircelo» e a governare per i prossimi due anni «senza farci distrarre».

«Cattivi maestri»

Nessun accenno a Ucraina e Gaza, quasi subito l’attacco sul caso Kirk. Cita Piergiorgio Odifreddi, che su La7 ha detto che «sparare a Martin Luther King e a un rappresentante Maga sono due cose molto diverse: Martin Luther King predicava pace e invece Maga e Trump predicano odio e violenza». «Chi semina vento raccoglie tempesta», è il proverbio citato dal matematico, che per aggiunge: «Non significa che io giustifico». A «questo intellettuale di sinistra» Meloni chiede se «ci sono persone a cui è legittimo sparare in base alle loro idee, o a cui è meno grave farlo perché non condividiamo le loro idee». Tajani parla di «troppi cattivi maestri», e punta l’indice contro il M5S, «responsabile della crescita del clima d’odio», lanciando «un appello a tutti a cominciare da Conte affinché si abbassino i toni».

«Moderi i toni anche il governo», la replica dell’ex premier, secondo cui «il vittimismo contribuisce ad alzarli». Anche per Elly Schlein è Meloni che «fomenta questo clima incandescente» mettendoci «il carico», e la linea dei dem è che le accuse «nel mucchio» lanciate dalla presidente del Consiglio servono «solo per coprire il nulla cosmico dell’azione di questo governo».

