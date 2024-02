Meloni: «Roma? Ci provo» 

Quattro podi consecutivi ai campionati italiani indoor di salto in alto (l’ultimo il secondo posto di sabato ad Ancona con 2,20) non sono soltanto un dato statistico. Sono una certificazione di qualità della quale Eugenio Meloni non aveva bisogno. Che questo cagliaritano di 29 anni, generato da una famiglia di saltatori (papà Andrea e mamma Tiziana) avesse i requisiti del campione si era capito già nel 2010, quando aveva rappresentato l’Italia alle Olimpiadi giovanili. Poi è sempre rimasto a livelli alti, magari non altissimi, ma ha sempre onorato la fiducia che i Carabinieri gli avevano dato. Sino a sabato: secondo, ma contento a metà.

Davvero non era felice?

«Da una parte sono contento perché a metà novembre mi sono strappato il polpaccio destro e sono stato quasi dieci settimane senza correre. È stata una preparazione abbastanza risicata, ma ora sono in condizione super. Mi manca un po’ la tecnica. Ma mi sono mangiato le mani, sento che 2,20 non è quello che valgo. Ero lì per vincere e arrivare secondo non è il massimo...».

Magari a novembre lo avrebbe accettato...

«Forse non avrei firmato neppure allora. Il mio personale di 2,21 è molto datato e mi sto allenando per fare meglio. Sono convinto che ci sono vicino. Però, pensando che ho ricominciato a correre piano, sull’erba, nella settimana di Natale... onestamente a quel punto ero incerto sulla possibilità di fare le indoor».

Veniamo al suo 2024.

«Con Giulio e Gianmarco (il tecnico Ciotti e Tamberi, ndr ) siano stati due settimane in Sudafrica e lì ho fatto i primi salti. Sono tornato in Italia il 18, a Cagliari per riposarmi un po’, e poi la settimana dopo sono andato ad Ancona: 2,14. Poi 2,18 in Germania quattro giorni dopo. Poi ancora 2,15 a Udine la settimana prima dei tricolori. Una stagione condensata in quattro gare, sono stato bravo a fare la gara migliore dove contava. Con il sistema del ranking è importante fare bene dove c’è il maggior punteggio. Siamo 5 italiani qualificabili per gli Europei e si va in quattro».

Sogna Roma?

«In realtà il mio sogno è ancora Parigi ma bisogna passare per Roma. Il minimo è 2,26 ed è tangibile, non è il 2,33 per Parigi. Se faccio le cose bene si può fare. Secondo me ad Ancona ci stava anche più di 2,22 ma da quando il mio allenatore allena anche Gianmarco ho capito che sono come lui: non un talento puro, magari più costruito, ma devo saltare bene. Saltando con lui ti rendi conto di quale differenza c’è tra saltare male, benino, bene e benissimo. A livello tecnico tra me e lui ci sono 20 cm: è una macchina. Se fai come lui, meglio salti e più salti. Io oggi mi sento di valere i 2,26».

Programmi?

«Una settimana di relax a Cagliari e poi un’altra di riatletizzazione. Tutti mi danno per morto e questo mi piace molto perché il giorno che farò quello che dico io sarà una bella sorpresa per molti. Questo è l’anno spartiacque, compio trent’anni, bisogna quagliare».

Serve ancora tempo?

«Nel 2019 a 25 anni ho deciso di venire ad allenarmi con Giulio. Ma un cambio di filosofia tecnica a quell’età è molto difficile. Saltavo in un modo del tutto diverso. Abbiamo avuto tante difficoltà, Covid, problemi di salute, qualità della mia vita da solo qui a Rimini: è una curva di apprendimento lunga, anche dopo 4 anni, pensando che per 10 hai saltato in altro modo. È ancora complesso, ma sono convinto che sta per succedere e bisogna farlo succedere».

RIPRODUZIONE RISERVATA