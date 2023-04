Meloni ricorda Primavalle: «Mai più odio politico» 

Una delle pagine più buie degli anni di piombo. Ancora dolorosa per il Paese nel complicato tentativo di trovare una pacificazione. Con questo spirito si è svolta la commemorazione del 50esimo anniversario del rogo di Primavalle, dove nella notte tra il 15 e il 16 aprile del 1973 i militanti di Potere Operaio appiccarono un incendio che uccise Virgilio e Stefano Mattei, figli del segretario locale del Movimento sociale italiano.

«Quel 16 aprile l'Italia e Roma hanno vissuto una delle pagine più buie della storia nazionale», le parole della premier Giorgia Meloni, in un messaggio inviato a Giampaolo Mattei, il più piccolo dei fratelli delle due vittime del rogo, presidente dell’Associazione a loro intitolata. «Ciò che possiamo fare oggi è tenere viva la memoria, per evitare il pericolo di ricadute e condurre l'Italia e il nostro popolo verso una piena pacificazione nazionale». La memoria come monito arriva anche dal Pd: ricordare Stefano e Virgilio Mattei «è un dovere. Quegli anni di stragi nere e depistaggi e di insorgente terrorismo rosso, furono anche gli anni dell'odio che vide vittime decine di ragazzi, morti assassinati, come nemici da abbattere», ha detto il senatore dem Walter Verini alla cerimonia in Campidoglio. Parole apprezzate dal presidente del Senato Ignazio La Russa.

