Incontro «lungo e cordiale» ieri a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro del governo di unità nazionale libico Abdul Hamid Dbeibah. Secondo la premier. «la stabilizzazione della Libia e del suo quadro politico è una priorità per l’Italia, per garantire la sicurezza nazionale e per la diversificazione energetica».