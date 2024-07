Meloni, prove di dialogo con l’Ue 

La delicata trattativa per il commissario da assegnare all'Italia. E le continue frizioni tra i suoi alleati, che rischiano di ripercuotersi sull’attività di governo. Giorgia Meloni è divisa tra Bruxelles e Roma, anche se il dossier che le sta più a cuore è quello da discutere con Ursula von der Leyen. In attesa di indicazioni da parte della riconfermata presidente della Commissione Ue la premier riceve - nella sua «prima visita», come rimarca Palazzo Chigi - il nuovo presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Un segnale «molto positivo», un incontro che è andato «molto bene», racconta chi ha parlato con lei dopo il faccia a faccia di circa un'ora tra i due.

Costa lascia la sede del governo sottolineando che l'Italia «è paese fondatore», mentre Palazzo Chigi fa sapere che la premier ha apprezzato la volontà del portoghese di «assicurare una leadership condivisa e pragmatica» del Consiglio. Perché anche di metodo si è parlato. Proprio quello che aveva portato la premier, un mese fa, a votare contro la nomina dell'ex primo ministro socialista. Il colloquio sarebbe stato l'occasione per Meloni per ribadire che l'Italia punta a «una delega importante». Ma ancora, dicono i bene informati, non si sarebbe conclusa la negoziazione. La Coesione (magari abbinata al Bilancio e al Pnrr) è il portafoglio a cui si guarda da Roma, cucito addosso al ministro Raffaele Fitto, che ha le stesse deleghe in casa.

Ancora meglio, come ripete Antonio Tajani, se ci fosse anche «una vicepresidenza». Il nuovo commissario per il Mediterraneo sarebbe invece considerata una deminutio, non è un segreto. Fitto comunque assicura che non ci saranno problemi sui temi su cui Roma è più esposta, dal Pnrr alle infrazioni ai conti pubblici, come effetto collaterale del voto contro Von der Leyen da due su tre dei partiti che sostengono il governo italiano. Sulle candidature, accanto a Fitto ci sarà una donna, forse una personalità di area ma non espressione di partito.

Intanto Giorgia Meloni ha parlato, nel giro di poche ore, con entrambi i suoi vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, leader litigiosi rispettivamente di FI e Lega. La premier avrebbe chiesto ai due alleati di «abbassare i toni», perché va bene la competizione e il tentativo di differenziarsi, è il ragionamento, ma ci deve essere un limite per non compromettere l’attività e l’immagine del governo.

