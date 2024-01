Meloni pronta al rientro Il caso Anas è il primo test  

In mano una stellina di Capodanno che scintilla, la garanzia che «come sempre» non si sottrarrà agli impegni che la aspettano: Giorgia Meloni, con uno scatto sorridente sui social e il ringraziamento ironico anche a «quei pochi che sono riusciti a polemizzare perfino sulla salute», sembra pronta a rientrare dopo qualche giorno di stop, segnato da influenza e un problema con gli otoliti. E si prepara per le prime sfide dell’anno, dal destino dell’ex Ilva alla presidenza italiana del G7, per cui riceve il plauso social di Volodymyr Zelensky. Ma il primo appuntamento sarà col fuoco di fila delle domande dei giornalisti alla conferenza stampa di fine anno, slittata al 4 gennaio. Sarà interpellata sull’inchiesta per gli appalti Anas che ha portato all’arresto del figlio di Denis Verdini, Tommaso, ora ai domiciliari. Nelle carte viene citato (ma non è indagato) il sottosegretario leghista al Mef Federico Freni e le opposizioni hanno già chiamato in causa il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, chiedendogli di riferire in Aula. Lui per ora ha fatto sapere di non andrà e ha fatto a tutti gli auguri per il 2024 postando una foto con la fidanzata, Francesca Verdini, entrambi sorridenti.

