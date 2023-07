Meloni prepara il vertice Nato, oggi tappa a Riga 

Una tappa a Riga, per visitare il contingente italiano, parte dell'operazione Nato Baltic Guardian e completare, con l'incontro con il primo ministro lettone Arturs Krisjanis Kariņs, la preparazione del vertice Nato che la aspetta domani e mercoledì a Vilnius. Sarà la prima uscita pubblica per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo che in Italia si è consumato il violento scontro frontale con la magistratura.

La visita a Riga - già in serata poi la premier si sposterà a Vilnius - è la prima di un presidente del Consiglio italiano ad una bilaterale dal '98. E consentirà alla premier di stringere i rapporti con la Lettonia (l'interscambio nel 2022 ha segnato un +30,4% a 1,1 miliardi) ma anche di approfondire i temi al centro del vertice Nato, la roadmap per l'adesione dell'Ucraina, la postura dell'Alleanza sul fianco orientale e le spese per la difesa. Nella giornata di Riga non sono previsti contatti diretti con la stampa: al bilaterale con Karins (tra i fondatori di Nuova Era, partito che aderisce al Ppe) faranno seguito dichiarazioni congiunte, mentre la base militare di Camp Adazi, dove sono di stanza 250 militari italiani con 139 mezzi terrestri nell'eFP Battle Group Lettonia - sarà off limits per motivi di sicurezza, in una base che è diventata strategica dopo l'inizio della guerra tra Russia e Ucraina, per presidiare il fianco est della Nato.

