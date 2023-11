Meloni, premier time in Senato 

La manovra all’esame dell'Unione europea e poi il primo premier time in Senato. Per la presidente del consiglio Giorgia Meloni si apre una settimana di prove. Come appunto quella di giovedì, a Palazzo Madama, quando sarà chiamata a rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Per formulare le domande c'è tempo fino al giorno prima, ma la cronaca politica fra supporre che Meloni possa essere chiamata a parlare degli orientamenti del governo sulle ratifiche del nuovo Patto di stabilità e del Mes, dell'accordo con l'Albania sui migranti, del destino del salario minimo.

Russia in collegamento

Il premier time arriverà all’indomani di una riunione - virtuale - del G20. Si tratta di un incontro in videoconferenza. Il presidente russo Vladimir Putin, che ha saltato il summit di settembre in India, ha fatto sapere che parteciperà. Un annuncio che nelle prossime ore potrebbe creare qualche fibrillazione nelle sedi diplomatiche e dei governi. «Non penso affatto che sia una buona idea partecipare alla riunione online G20 con Putin. Penso, al contrario, che tutte le ragioni che lo rendevano intollerabile sussistano e siano ancora più gravi oggi - ha scritto sui social il senatore del Pd, Filippo Sensi - L'Italia sia capofila nel non accettare la normalizzazione della Russia».

La commissione Ue

Domani sono invece attesi i pareri della commissione europea sui documenti di bilancio degli Stati membri dell'area dell'euro. L'Italia ci arriva col bagaglio dei giudizi rassicuranti delle agenzie di rating, ultimo quello positivo di Moody's. Ma sulla manovra i test non sono finiti. Per domani è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti: la scadenza darà modo anche di verificare la risposta delle forze di governo alla richiesta della premier di non presentare proposte di modifica. Si preparano invece alla battaglia le opposizioni: mercoledì Schlein presenterà alla direzione del partito la contromanovra targata Pd. A metà settimana anche Giuseppe Conte illustrerà quella del M5s. Per Meloni restano poi i nodi interni alla maggioranza, che negli ultimi giorni sono affiorati soprattutto a livello locale. Ultime due aree critiche, la Sardegna e il Trentino.

