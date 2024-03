Meloni porta un miliardo ai lucani  

Per favorire lo sviluppo della Basilicata, la priorità sono le infrastrutture. La premier va a Potenza e firma i Patti di coesione con la Regione guidata dall’azzurro Vito Bardi, ricandidato da centrodestra, Iv e Azione alle Regionali di aprile.

«Manifesti»

E proprio il voto imminente porta il Campo largo a criticare la presenza di Giorgia Meloni, con M5S che parla di «volgare passerella elettorale» e la dem Pina Picierno che accusa la premier di «dissequestrare i fondi Fsc come manifesti elettorali».

I progetti

Difesa da FdI, Meloni sottolinea: per la Basilicata «mobilitiamo risorse per 945 milioni di euro, di cui 83 già anticipati nel 2021: sono risorse imponenti per finanziare diversi progetti e linee di azione che riusciranno ad attivare investimenti per circa 970 milioni di euro». I fondi consentiranno di finanziare 111 progetti e linee di azione strategiche. In agenda, tra l’altro, la riqualificazione delle aree industriali, lo sviluppo dell’area artigianale di Policoro (Matera), l’hub logistico di Ferrandina (Matera), il rafforzamento del sistema di eliporti. E ancora: la riqualificazione del Ponte Musmeci, simbolo della città di Potenza. Ma soprattutto le infrastrutture (per “Trasporti e Mobilità” sono previsti 21 interventi per un totale di circa 200 milioni). «Abbiamo posto in essere - ha detto Bardi - le condizioni per una progettualità finalizzata a realizzare direttrici di collegamento infra-regionale, da Matera a Maratea, e interregionale, tenendo conto della necessità di collegarci con più facilità alle grandi direttrici dell’alta velocità campane e pugliesi». La Basilicata «è in cammino, non è ferma, non arretra, ma - ha aggiunto Bardi - avanza. Questa è una giornata storica perché abbiamo firmato un accordo che, con queste risorse, sicuramente consentirà di migliorare la nostra regione». E il ministro per le Politiche di coesione, Raffaele Fitto, ha messo in evidenza che con questo accordo, il diciassettesimo, è stato fatto «un ulteriore passo avanti che nelle prossime settimane ci vedrà completare il percorso intrapreso con la chiusura degli accordi di coesione con tutte le Regioni d’Italia».

