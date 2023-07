Chi spera in una crepa nei Conservatori riformisti europei rimarrà deluso, Italia e Polonia «hanno gli stessi obiettivi e con la stessa forza difendono gli interessi nazionali», anche e soprattutto sul dossier migranti. In un blitz di poche ore a Varsavia, Giorgia Meloni rassicura Mateusz Morawiecki, il suo principale alleato in Europa, e manda un messaggio di compattezza anche all'intera famiglia dell'Ecr.