Meloni: più natalità, no all’utero in affitto 

Bisogna contrastare «il falso mito proclamato per decenni da cattivi maestri, secondo cui la genitorialità è stantia, arcaica, patriarcale». Lo Stato deve investire per sostenere la natalità, e l'Europa «non può considerare quella spesa pubblica come altre spese nei nostri bilanci». Giorgia Meloni declina così la lotta all'inverno demografico, ribadendo però che fra le soluzioni non vanno considerati strumenti come la gestazione per altri.

«L'utero in affitto è una pratica disumana», dice la premier dal palco di “Per un'Europa giovane, transizione demografica, ambiente, futuro”, auspicando l'approvazione «quanto prima» della proposta di legge per rendere questa forma di procreazione assistita reato universale, e quindi perseguibile in Italia anche se commesso all'estero. Potrebbe bastare qualche settimana. In commissione Giustizia al Senato sono in corso le audizioni sul testo di FdI già approvato dalla Camera.

