Meloni: patto di stabilità più flessibile Poi una lunga telefonata con Scholz 

Il nuovo Patto di stabilità deve garantire la flessibilità dei fondi europei, e su questo andrà trovato un accordo. Mentre le opposizioni e Bruxelles premono perché l'Italia ratifichi il Mes, Giorgia Meloni ritiene cruciale questo passaggio e lo ribadirà al Consiglio europeo di giovedì e venerdì, in vista del quale interverrà alle Camere oggi e domani.

Il Mes non è il centro delle discussioni, è la linea della premier, che per preparare l'appuntamento di Bruxelles in mattinata ha incontrato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: sul tavolo il dossier migranti, con tutti i suoi risvolti. Un confronto cordiale, in cui sono emerse «sintonia e fiducia rinnovata», secondo fonti vicine a Meloni. Nel pomeriggio la premier ha avuto una telefonata di mezz'ora con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Dopo le ultime mosse russe, con la visita di Vladimir Putin a Mariupol, e quella del presidente cinese Xi Jinping a Mosca, l'auspicio condiviso è che il Consiglio Ue dia un nuovo forte segnale di sostegno all'Ucraina.

