Meloni parla con Trump prima del vertice londinese 

Roma. Il momento è grave. I contatti frenetici. Perché lo scontro in mondovisione tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky ha dimostrato che «può succedere di tutto». Nella serata di ieri, Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in vista dell'incontro che oggi terrà a Londra con il presidente ucraino Zelensky. Meloni ha lanciato la sua proposta per cercare di ricucire dopo lo strappo alla Casa Bianca: porterà al summit di Londra l’idea di un vertice «urgente» che riconduca sulla via del dialogo Europa e Stati Uniti perché, un pensiero condiviso anche con i suoi, «in questa fase l’ultima cosa che può servire è un Occidente diviso». Ma mentre lei predica cautela anche con gli alleati, supportata anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, la Lega non perde occasione di sottolineare quell’Evviva Trump che divide il centrodestra. Meloni continua negli sforzi di equilibrismo che l’hanno vista esercitarsi parecchio in queste settimane.

Ma mentre la premier si chiude a preparare la missione oltre Manica - che la vedrà impegnata anche in un bilaterale con il primo ministro laburista Keir Starmer - ci sono anche leghisti e azzurri a tenere alti i toni dello scontro, ingaggiando una battaglia a suon di dichiarazioni. «Salvini lo sappiamo bene, da tempo è affascinato da Trump», apre le danze il portavoce nazionale di FI Raffaele Nevi. Ma il leader leghista, via social, punta invece il dito contro chi, a Bruxelles, «usa ancora toni bellicistici» mentre «l’Italia ha il diritto e il dovere di lavorare, insieme agli Stati Uniti a evitare la Terza guerra mondiale».

RIPRODUZIONE RISERVATA