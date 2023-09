Meloni-Orban, asse anti migranti 

Lei rispolvera parole chiave del sovranismo, la necessità di «difendere le famiglie, le nazioni, l’identità, Dio e tutto ciò che ha costruito questa civiltà», per contrastare l’inverno demografico. Lui condivide la «condanna dell’aggressione russa» e l’auspicio di «una pace giusta», con una svolta rispetto all’atteggiamento fin qui tenuto sulla guerra in Ucraina.

L’ultimo ostacolo

Il riavvicinamento fra Giorgia Meloni e Viktor Orban si consuma in poche ore Budapest, fra l’intervento al Demographic Summit e il colloquio nella sede del governo, a quasi tre mesi dal vano tentativo della presidente del Consiglio di mediare con il collega ungherese e quello polacco Mateusz Morawiecki, che bloccavano le conclusioni sulla migrazione del Consiglio europeo. A sentire fonti di FdI, questa evoluzione ha potenziali risvolti anche nel cammino verso le elezioni europee. La posizione filo-Mosca di Orban sull’Ucraina era l’unico ostacolo sostanziale all’ingresso dei suoi europarlamentari nel gruppo dei Conservatori europei guidato da Meloni, soprattutto dopo l’apertura del Ppe a una nuova “maggioranza Ursula” e l’addio alle ipotesi di alleanza dei moderati con la destra.

«Quando c’ero io»

Ma è anche la vigilia del fine settimana in cui Matteo Salvini accoglierà a Pontida Marine Le Pen, con cui FI non vuole avere a che fare e FdI non ama. Senza contare che l’asse Lega-FdI è teso anche per i dubbi di Andrea Crippa sull’efficacia della strategia diplomatica avviata dalla premier con Ursula von der Leyen sui migranti. E Salvini rincara la dose: «Quando ero ministro io gli sbarchi erano meno di un decimo di quelli a cui stiamo assistendo. E non per caso». Poi il leghista denuncia quello che gli sembra «un attacco all’Italia: solo da noi ci sono questi numeri, non in Spagna, in Francia, a Malta, in Grecia e in nessun’altra parte». Ma Meloni vuole parlare di altro, a cominciare dai figli: «Rendono le donne più forti anche sul lavoro. Contesto gli uomini secondo cui l’aumento di bambini disincentiverebbe il lavoro femminile, l’esempio ungherese dimostra il contrario». E Orban ricambia: «Il futuro dell’Europa sta nella famiglia, e cito Meloni quando disse che è importante che un bambino abbia una madre e un padre».

