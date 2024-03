Meloni: ora chiarezza sui mandanti 

Il fatto è «gravissimo». I metodi «da regime» e «i mandanti» sono quelli che ora vanno individuati per fare «molta chiarezza». Finora non ne aveva parlato ma quando lo fa, Giorgia Meloni va giù dura. Perché questi «dossieraggi ad personam per passare le notizie ai giornali di De Benedetti» preoccupano e non poco il centrodestra. Non tanto per l’esito delle elezioni in Abruzzo, su cui tutti si dicono «ottimisti» a partire dalla premier, quanto su quello che può esserci ancora dietro l’inchiesta di Perugia che ha scoperchiato almeno 800 accessi abusivi a banche dati pubbliche per raccogliere informazioni su personaggi politici ma anche su «normali cittadini».

Iv contro de Raho

Una questione «antidemocratica», dice anche Antonio Tajani. Una «vergogna che non si deve ripetere», affonda Matteo Salvini, preannunciando denunce «in tutte le procure d’Italia». Usano quasi le stesse parole i leader del centrodestra, che si ritrovano sul palco di Pescara per lanciare la volata a Marco Marsilio, in cerca di riconferma. L’Abruzzo passa inevitabilmente in secondo piano di fronte all’inchiesta di cui Meloni ringrazia «Cantone e Melillo», che saranno sentiti dalla commissione Antimafia come da loro richiesta. Mentre Italia Viva vuole chiamare anche Federico Cafiero de Raho, ex procuratore nazionale antimafia fino a febbraio del 2022, che oggi però è anche deputato M5S e vicepresidente della commissione (già nel mirino anche di Forza Italia). L’audizione di un membro della stessa commissione «non ha precedenti», spiega la stessa Raffaella Paita, che annuncia l’iniziativa su cui ora dovrà esprimersi la presidente Chiara Colosimo. Proprio il fatto che il procuratore di Perugia e il procuratore nazionale Antimafia abbiano chiesto di essere ascoltati - soprattutto dal Copasir, dove saranno auditi domani - ha fatto scattare l’allerta tra i parlamentari, soprattutto di maggioranza, sul fatto che ci possa essere molto altro, e molto più «pericoloso», di quanto emerso finora.

«Inquietante»

Già così l’inchiesta sta sollevando più di un interrogativo. «C’è un regista?», si chiede Tajani. «Qualcuno pagava, qualcuno sapeva, qualcuno ne approfittava», incalza Salvini, sottolineando che gli accessi abusivi si sono concentrati soprattutto sul centrodestra. Mentre «il diritto alla privacy, garantito dall’articolo 15 della nostra Costituzione, è diventato ormai una sorta di aspirazione metafisica», osserva il ministro della Giustizia Carlo Nordio, augurandosi un intervento «del legislatore» pure sulle intercettazioni. E il presidente dei senatori di Fi Maurizio Gasparri si spinge a chiedere su una vicenda «inquietante» un intervento «del presidente del Csm», ovvero Sergio Mattarella, che dovrebbe «fare sentire la sua voce in questo scandalo enorme» come ha fatto «nei giorni scorsi sui temi dell’ordine pubblico». Mentre Guido Crosetto sottolinea di non parlare «per rispetto dell’inchiesta» («non parla la parte lesa - sottolinea però - ma parlano gli indagati»), nemmeno la premier era intervenuta sull’azione imputata al finanziere Pasquale Striano, al centro dell’inchiesta. Ma arrivando a Teramo puntualizza che non si può parlare di «libertà di stampa» di fronte a un uso del genere delle «banche dati pubbliche». E «gravissimo» che «in Italia ci siano dei funzionari dello Stato che hanno passato il loro tempo a violare la legge facendo verifiche su cittadini, comuni e non, a loro piacimento per poi passare queste informazioni alla stampa, ed in particolare ad alcuni esponenti della stampa». Dal palco - e sotto la pioggia - punterà il dito direttamente contro «il giornale di De Benedetti» (ci sono tre cronisti del “Domani” tra gli indagati) proprio nel giorno in cui Sergio Mattarella sottolinea il ruolo «indispensabile» della stampa richiamando però ciascuno alle «proprie responsabilità».

