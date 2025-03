Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, torna oggi in Parlamento per mettere nero su bianco i fondamentali della politica estera del Governo. La premier sarà oggi al Senato e domani alla Camera in vista del Consiglio europeo in cui si discuterà di guerra in Ucraina e difesa europea su cui maggioranza e opposizione sono divise all’interno. Oggi previsto il colloquio fra Trump e Putin.

