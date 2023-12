Meloni: «Non vi libererete di me» 

Non compro il consenso, non mi tiro indietro, ci metto la faccia. Giorgia Meloni torna per la prima volta da premier nella sua Atreju e risfodera la verve del comizio.

L’applauso al Cav

La voce un po’ roca e l’acqua a portata di mano, la premier arringa i Fratelli d’Italia per 70 minuti, rivendica i risultati del governo e attacca tutti, da Elly Schlein (l’unica citata per nome) a Giuseppe Conte, da Chiara Ferragni («fanno soldi a palate mettendo vestiti o borse o promuovendo carissimi panettoni facendo credere che si farà beneficenza, ma il cui prezzo servirà solo a pagare cachet milionari») a Roberto Saviano. E assicura: non ci sarà verso di «liberarsi» di lei, finché avrà «il consenso del popolo». Certo, «verremo contrastati con ogni mezzo – avverte chiudendo la 4 giorni di kermesse della destra - anche quelli non proprio legittimi», e se la prende con «certi media» che stendono una «cortina fumogena» sull’esecutivo con un racconto «livoroso e di parte». La platea approva. Un lungo applauso quando ricorda Silvio Berlusconi, più tiepido sul sostegno all’Ucraina. «Lo so che molti italiani pensano che quella guerra sia distante», ma lì «è in gioco il nostro interesse nazionale, come quello di tutti i liberi popoli europei». L’Europa è davanti ad un «memorabile appuntamento con la storia», dice senza entrare nel merito del voto. Certo, ringrazia più volte l’amico Santiago Abascal, leader ultradestro di Vox, ma con quali alleati va governata Europa non lo dice, mentre Salvini ripete che si deve guardare a tutte le forze «alternative» alla sinistra, «da Abascal a Afd».

«Eredi dei comunisti»

D’altronde non è tempo di «cervellotiche elucubrazioni tattiche». Meloni non parla di giustizia e cita rapida l’autonomia, ma si sofferma sulla lotta a criminalità organizzata, rave party, occupazioni abusive (applausi) e immigrazione clandestina. E spinge sul premierato, su cui è pronta ad andare al referendum che non sarà «su di me». Poi gli affondi ai M5S sul Superbonus (lascia un’eredità «drammatica» sui conti) e sul reddito di cittadinanza cancellato: «Lo rifarei mille volte» perché «non m’importa di comprare il consenso», lo lascia a quelli che «banchettano sulle tragedie», come quella di Giulia Cecchettin, per «raggranellare consensi». Sono gli «eredi» di comunisti e socialisti che non hanno votato a favore del «concetto di comunità d’Europa 66 anni fa», e ora vogliono «farci lezioni sull’Europa».

RIPRODUZIONE RISERVATA