Meloni non ricuce: «Macron ha sbagliato» 

Per il ministro degli Esteri, l’azzurro Antonio Tajani, «è stato un errore della Francia non coinvolgerci con Zelensky, visto che c’è un Trattato del Quirinale». E secondo l’altro vicepremier, il leader leghista Matteo Salvini, «la spocchia di Macron è incomprensibile». Meloni intanto nega un allineamento con i sovranisti del gruppo di Visegrad: «Ho visto Petr Fiala e Mateusz Morawiecki perché siamo nello stesso partito». Ad attenderla restano comunque partite complesse. Il fondo sovrano Ue, al momento, resta un miraggio, e sull’allentamento del rigore Ue sugli aiuti di Stato l’asse franco-tedesco regge più che mai

L’invito dell’Eliseo a Volodymyr Zelensky e Olaf Scholz, a poche ore dal Consiglio europeo, irrita ancora la premier: «Se affonda la nave, si ricordi il Titanic, affondiamo tutti, non conta quanto hai pagato il biglietto». Ma domenica e lunedì ci sono le Regionali e a polemizzare con il presidente francese non a caso è mezzo governo.

BRUXELLES. Nessun passo indietro: Emmanuel Macron ha «sbagliato politicamente». Nella sua prima conferenza stampa a Bruxelles da premier, Giorgia Meloni non nasconde che il rapporto Roma-Parigi è cambiato, ma «i rapporti con la Francia non sono compromessi» e parlare di isolamento di Roma «è una lettura provinciale».

BRUXELLES. Nessun passo indietro: Emmanuel Macron ha «sbagliato politicamente». Nella sua prima conferenza stampa a Bruxelles da premier, Giorgia Meloni non nasconde che il rapporto Roma-Parigi è cambiato, ma «i rapporti con la Francia non sono compromessi» e parlare di isolamento di Roma «è una lettura provinciale».

Irritazione

L’invito dell’Eliseo a Volodymyr Zelensky e Olaf Scholz, a poche ore dal Consiglio europeo, irrita ancora la premier: «Se affonda la nave, si ricordi il Titanic, affondiamo tutti, non conta quanto hai pagato il biglietto». Ma domenica e lunedì ci sono le Regionali e a polemizzare con il presidente francese non a caso è mezzo governo.

Per il ministro degli Esteri, l’azzurro Antonio Tajani, «è stato un errore della Francia non coinvolgerci con Zelensky, visto che c’è un Trattato del Quirinale». E secondo l’altro vicepremier, il leader leghista Matteo Salvini, «la spocchia di Macron è incomprensibile». Meloni intanto nega un allineamento con i sovranisti del gruppo di Visegrad: «Ho visto Petr Fiala e Mateusz Morawiecki perché siamo nello stesso partito». Ad attenderla restano comunque partite complesse. Il fondo sovrano Ue, al momento, resta un miraggio, e sull’allentamento del rigore Ue sugli aiuti di Stato l’asse franco-tedesco regge più che mai

Nuovo attacco

E la risposta russa alla missione Ue di Zelensky è stata un massiccio attacco missilistico alle reti energetiche ucraine. I razzi dell’Armata hanno attraversato lo spazio aereo della Moldavia e secondo Kiev anche quello della Romania, anche se Bucarest nega. In ogni caso è un ulteriore segnale di un’imminente maxi-offensiva russa. L'annuncio potrebbe arrivare il 21 febbraio, quando Vladimir Putin parlerà in Parlamento. Negli stessi giorni che segnano l’anniversario dell’invasione, Joe Biden volerà in Polonia.

L’allarme in diverse regioni dell'Ucraina ha iniziato a risuonare dalle prime ore del mattino. Anche su Kiev, dove la popolazione è corsa nei rifugi. Sarebbero stati lanciati 71 missili, 61 intercettati e neutralizzati (10 sulla capitale). Gli altri hanno colpito, tra l’altro, impianti di generazione termica e di idrogeno. Duri i messaggi che arrivano dai vertici russi: «Vogliono smembrarci come Hitler e Napoleone» ma «niente può impedirci la difesa degli interessi nazionali», le parole del ministro degli Esteri Serghei Lavrov. Ma secondo il capo dei mercenari Wagner, Evgenij Prigozhin, «se dobbiamo arrivare fino al Dnepr serviranno tre anni, se dobbiamo prendere gli interi Donetsk e Lugansk, un anno e mezzo o due».

