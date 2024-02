«Meloni non partecipò al sodalizio di Ammendola e Arzu» 

«Contrariamente a quanto sostenuto dal gip, nell’ordinanza, dall’esame degli atti non emergono gravi indizi in ordine alla partecipazione di Rocco Meloni al prospettato disegno criminoso programmato con Franco Ammendola, unitamente a Roberto Arzu, per turbare la procedura immobiliare al Tribunale di Lanusei». È questa la sostanza che ha portato il Tribunale del Riesame ad annullare l’ordinanza di custodia cautelare firmata, lo scorso 6 dicembre, dal gip Manuela Anzani. Sono state depositate le motivazioni con cui il collegio, presieduto dal giudice Lucia Perra (a latere Luisa Rosetti e Federico Loche), ha accolto l’istanza dell’avvocato Roberto Sorcinelli, che aveva puntato sull’estraneità dell’imprenditore in qualità di prestanome, come ipotizzato nell’impianto accusatorio, nell’acquisto all’asta dell’immobile di via Ponza, sostenendo che il gruppo aziendale di famiglia avesse concluso l’operazione con risorse proprie. Per i giudici, il fatto che Roberto Arzu, il disoccupato di Arzana ancora detenuto nell’ambito della stessa inchiesta, in diverse conversazioni intercettate avesse riferito a vari interlocutori che Meloni sarebbe un prestanome di Franco Ammendola, presidente del Consorzio industriale, libero da qualche giorno, «si tratta di meri sproloqui, dettati dal risentimento maturato da Arzu nei confronti di Ammendola dovuto a un mancato rispetto di non meglio precisati patti tra i due».

Anche per il quarto indagato, il maresciallo dei carabinieri Gianni Collaro (avvocati Vito Cofano e Paolo Pilia) il gip aveva ritenuto «insussistenti i gravi indizi di colpevolezza», revocando la misura cautelare.

