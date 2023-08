Meloni: «No a divisioni sulla manovra» 

Nei primi dieci mesi di governo, Giorgia Meloni ha sofferto le fibrillazioni interne: da evitare ora che la strada dell'esecutivo è in salita. È il senso dell'intervento con cui la premier fissa una serie di paletti ai suoi ministri. Una strategia che passa anche per la gestione della manovra in tandem con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e per la scelta di affidare il coordinamento del dossier migranti al Comitato interministeriale per la sicurezza, delegando il sottosegretario Alfredo Mantovano.

Il cambio di tono

La prima mossa era prevedibile, la seconda di meno. Stavolta, in Consiglio dei ministri, i toni di Meloni erano diversi. Ha messo in chiaro il perimetro dell'azione e le tendenze da evitare, nella strada che porta a due traguardi nel giugno prossimo, le elezioni Europee e il G7: non c'è spazio per bandierine in una manovra da portare in fondo con «serietà» in una congiuntura complessa, serve compattezza perché ci saranno fare scelte che scontenteranno qualche settore, e sul dossier migranti i ministri competenti non possono muoversi senza raccordo.

Il centrodestr a

Gli alleati non si scompongono. La Lega sottolinea che il clima è “ottimo” e sulla manovra abbonda la fiducia in Giorgetti. Dentro Forza Italia assicurano che è condiviso il ragionamento di Meloni, si sottolinea che sono arrivate dal vicepremier Antonio Tajani le proposte di privatizzazioni e liberalizzazioni economiche per ridurre il debito pubblico, e che il ministro degli Esteri lavora con Algeria, Tunisia, Egitto, Emirati Arabi Uniti e i partner balcanici per frenare gli sbarchi.

«Comunichiamo bene»

Le migliori intenzioni, però, saranno presto messe alla prova. E forse anche in questa chiave avrà un ruolo significativo il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, il braccio destro cui Meloni ha affidato il compito di tenere allineata la strategia comunicativa fra FdI, ministeri e governo. Quanto le sue raccomandazioni sono tenute in conto, si capirà non solo quando entrerà nel vivo la costruzione della manovra, dopo la riunione di maggioranza del 6 settembre. Dietro l'angolo c'è l'esame del decreto con la tassazione sugli extraprofitti della banche, su cui FI già annuncia la volontà di introdurre modifiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA